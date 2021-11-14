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Дандыкин: Россия может «ослепить» отправленный в Черное море «корабль-хакер» ВМС США
Армия
Дандыкин: Россия может «ослепить» отправленный в Черное море «корабль-хакер» ВМС США
c6f.navy.mil

Санкт-Петербург, 14 ноября. Черноморские маневры американского штабного корабля USS Mount Whitney могут закончиться провалом, заявил капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал мнение аналитиков, предупреждавших о подготовке крупной провокации против РФ. Авторы указывали, что «корабль-хакер» Mount Whitney, способный взламывать военные системы связи, не просто так появился в Черном море.

Василий Дандыкин, в свою очередь, напомнил, что флагман Шестого флота ВМС США и раньше появлялся в регионе. Хотя он и обладает современным электрооборудованием, его способность навредить боевым системам ВС РФ сомнительна. Если же экипаж Mount Whitney совершит попытку взлома, российские военные могут «ослепить» его специальными средствами радиоэлектронного воздействия.

Дандыкин: Россия может «ослепить» отправленный в Черное море «корабль-хакер» ВМС США
wikipedia.org / U.S. Navy Photo / Public Domain

Один рискованный ход американцев может обернуться для них серьезными проблемами, заметил капитан 1-го ранга, напомнив об инциденте с эсминцем USS Donald Cook Военно-морских сил США.

«Уже был случай с эсминцем "Дональдом Куком", когда силами российских систем РЭБ он лишился "глаз", и у его экипажа началась паника», — заключил Василий Дандыкин.

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море в начале месяца. В экспертном сообществе маневры связывают с грядущей антироссийской провокацией, в основе которой лежит новый виток эскалации напряженности в Донбассе.

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россия черное море вмс сша дандыкин
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