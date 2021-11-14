Дандыкин: Россия может «ослепить» отправленный в Черное море «корабль-хакер» ВМС США

Санкт-Петербург, 14 ноября. Черноморские маневры американского штабного корабля USS Mount Whitney могут закончиться провалом, заявил капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.
В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал мнение аналитиков, предупреждавших о подготовке крупной провокации против РФ. Авторы указывали, что «корабль-хакер» Mount Whitney, способный взламывать военные системы связи, не просто так появился в Черном море.
Василий Дандыкин, в свою очередь, напомнил, что флагман Шестого флота ВМС США и раньше появлялся в регионе. Хотя он и обладает современным электрооборудованием, его способность навредить боевым системам ВС РФ сомнительна. Если же экипаж Mount Whitney совершит попытку взлома, российские военные могут «ослепить» его специальными средствами радиоэлектронного воздействия.
Один рискованный ход американцев может обернуться для них серьезными проблемами, заметил капитан 1-го ранга, напомнив об инциденте с эсминцем USS Donald Cook Военно-морских сил США.
«Уже был случай с эсминцем "Дональдом Куком", когда силами российских систем РЭБ он лишился "глаз", и у его экипажа началась паника», — заключил Василий Дандыкин.
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море в начале месяца. В экспертном сообществе маневры связывают с грядущей антироссийской провокацией, в основе которой лежит новый виток эскалации напряженности в Донбассе.