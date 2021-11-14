Глава Минфина США Йеллен подчеркнула важность борьбы с пандемией для экономики

Вашингтон, 14 ноября. Преодоление последствий пандемии является наиболее важным из условий для сдерживания инфляционных рисков. Так считает министр финансов США Джанет Йеллен, чьи высказывания приводит ТАСС.

Распространение коронавируса оказало большое влияние на американский рынок труда. Повышение безработицы составило порядка 15%, согласно данным минфина. Глава ведомства полагает, что любые экономические улучшения будут сопровождаться успехами в противостоянии вирусу.

«Пандемия определяет ситуацию в экономике и с точки зрения инфляции. Думаю, если мы хотим снизить инфляцию, самое важное, что мы можем сделать, — это продолжить добиваться успехов в борьбе с пандемией», — заявила Йеллен.

Число летальных исходов от последствий коронавируса в США ранее превысило 700 тысяч человек. Общее количество зараженных приближается к 44 миллионам человек.