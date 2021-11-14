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Минфин США изучает возможность отмены антикитайских пошлин Трампа

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 20:40
Экономика
Минфин США изучает возможность отмены антикитайских пошлин Трампа
ПолитЭксперт

Вашингтон, 14 ноября. Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть свою позицию по торговым отношениям с Китаем. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на министра финансов страны Джанет Йеллен.

Правительство предыдущего президента Дональда Трампа ввело пошлины на ввоз стали, алюминия и некоторых других товаров из Поднебесной. Общая сумма пошлин достигает 400 миллиардов долларов в год.

«Как говорила торговый представитель США Кэтрин Тай, мы вновь изучаем первую фазу торговой сделки (с КНР) и признаем запрос на сокращение тарифов в некоторых областях. Это совершенно точно рассматривается», — заявила Йеллен.

Действующий глава государства Джо Байден переводит противостояние с Китаем в политическую плоскость. Он пытается заручиться поддержкой соседних государств в потенциальной конфронтации. Такое предположение ранее сделал политолог Андрей Кошкин.

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