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ООН назначила сенегальского дипломата экспертом по правам человека в Судане

Весь мир
ООН назначила сенегальского дипломата экспертом по правам человека в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Женева, 14 ноября. ООН назначила эксперта в области прав человека в Судане, чтобы следить за развитием событий после решения восточноафриканской армии изменить политическую жизнь страны.

В конце октября главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил государственные институты, ввел чрезвычайное положение и анонсировал скорое формирование независимого компетентного правительства. По его словам, мирное соглашение, подписанное в Джубе, лишило стороны компромиссов и обострило недоверие.

Изначально предполагали, что совместная работа военных и гражданских поможет вывести страну из тупика, но переходные власти стали реальной угрозой безопасности, целостности и единству Судана. Кроме того, распределение министерских должностей и система квот обострили политическую, расовую и региональную раздробленность страны, поэтому военные вынужденно вмешалась в ситуацию.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило назначение сенегальского дипломата Адама Диенга соответствующим экспертом по Судану со сроком полномочий до «восстановления гражданского правительства». Согласно заявлению, решение по должности приняли в ходе заседания, состоявшегося 5 ноября, когда обсуждали возможные последствия случившегося в восточноафриканском государстве.

Международный специалист, чтобы снизить напряженность и улучшить гуманитарную обстановку в стране, установит диалог с военными и гражданскими. Также Адама Диенг проследит за развитием ситуации с правами человека, задокументирует проделанную работу и передаст доклад Верховному комиссару для выступления на 50-й сессии соответствующего Совета, которая состоится в июне 2022 года.

Ранее главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал переходный Суверенный совет, в который вошли девять предыдущих членов и четыре новых, а Мухаммад Дагло принял присягу в качестве вице-президента госоргана.

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судан
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