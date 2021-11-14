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Граждане Туниса вышли на демонстрацию против решений президента Туниса
Весь мир
Граждане Туниса вышли на демонстрацию против решений президента Туниса
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Тунис, 14 ноября. Жители республики собрались на многотысячный марш в центре столицы. Протестующие потребовали от руководства страны отмены чрезвычайных мер и восстановления конституционного порядка.

Мероприятие организовано движением «Граждане против переворота», в которое входят политические деятели, члены оппозиционных партий и ряд активистов гражданского общества. Местом митинга выбрана площадь Бордо, на которой расположено здание парламента.

Участники протеста потребовали восстановления демократии и деятельности законодательного органа. Они скандировали лозунги, призывающие к ликвидации «полицейского государства».

Демонстрация проходит в четвертый раз с тех пор, как президент Каис Саид объявил о внеочередных решениях. В ночь с 25 на 26 июля он заморозил работу парламента, снял с депутатов неприкосновенность и отправил премьер-министра Хишама Машиши в отставку.

В начале ноября глава республики заявил о намерении отменить чрезвычайные меры. По его словам, руководство их ввело исключительно «для спасения государства и народа», а не с целью узурпации власти.

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тунис
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