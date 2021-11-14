Конгрессмен Тернер «проболтался» о стягивании войск ВС США к российским границам

Вашингтон, 14 ноября. Военнослужащие ВС США уже стянуты к границам России. Они присутствуют на территории Украины, отметил американский конгрессмен Майк Тернер.

В беседе с журналистами телеканала Fox News он прокомментировал письмо президенту США Джо Байдену, где содержится призыв направить американские корабли в Черное море.

«На Украине уже есть наши военные», — случайно «проболтался» политик.

По словам Тернера, для США «стратегически важно», чтобы Киеву были предоставлены разведывательные данные и летальное оружие.

Ранее в Черное море зашли сразу несколько кораблей Военно-морских сил США для проведения совместных учений со странами НАТО. Внеплановые маневры под боком у России вызвали небывалый резонанс. Такие действия создают определенные риски в Черноморском регионе, считают в Минобороны РФ.