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Исследователи из ORNL научились печатать сверхпрочные предметы из песка на 3D-принтере
Наука
Исследователи из ORNL научились печатать сверхпрочные предметы из песка на 3D-принтере
pixabay.com

Вашингтон, 14 ноября. Ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики (ORNL) создали специальную технологию аддитивной 3D-печати из обычного кварцевого песка.

Отмечается, что прочность напечатанных моделей превзошла все известные способы печати. При этом получившийся предмет при необходимости можно растворить в воде, говорится на официальном сайте организации.

По словам специалистов, секрет всей технологии кроется в подборе полимера для связывания крупинок песка в процессе послойной печати. Так, полимер наилучшим образом вступает в реакцию полимеризации с цианакрилатом, известным как «суперклей».

Изначально модель из песка с полимерной пропиткой очень пористая. Однако дополнительная пропитка цианакрилатом кратно повышает прочность модели, добавили ученые.

Ученые Университета Окаямы ранее модифицировали ячмень с помощью геномного редактора. Новая разновидность этого растения отличается устойчивостью к преждевременному прорастанию.

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