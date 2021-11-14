Звезда «Джуманджи» Дуэйн Джонсон хочет сыграть нового Джеймса Бонда

Лос-Анджелес, 14 ноября. Известный голливудский актер Дуйэн Скала Джонсон готов освоить новую роль в кино. Артист изъявил желание примерить на себя образ агента британской разведки Джеймса Бонда.

Звезда перезапуска фильма «Джуманджи» снимается в львиной доле блокбастеров не только в Голливуде, но и по всему миру. К своему огромному списку амплуа теперь он хочет добавить еще одну культовую роль. Джонсон планирует заменить Дэниэла Крэйга в новой фазе серий фильмов о супершпионе Бонде. При этом он уточнил, что роль злодея во франшизе его не устроит.

«Не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — отметил актер в интервью для Esquire.

Для Джонсона съемки в бондиане могут стать семейным делом. В интервью он рассказал, что много лет назад его дедушка, актер Питер Майвиа, сыграл помощника главного злодея в фильме «Живешь только дважды» 1967 года. Роль агента 007 на экране воплотил британский артист Шон Коннери.

Prt Scr youtube.com / Esquire

В следующем году на экраны выйдет супергеройский фильм по комиксам DC «Черный Адам» со Скалой в главной роли. Ранее стало известно, что еще до премьеры ленты продюсеры начали задумываться о съемках сиквела.