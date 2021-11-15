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Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
Кадр из фильма «Большие деньги»  / 

Актер МХАТ им. Горького Дмитрий Корепин по-прежнему убежден, что участие телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» оскорбило всю театральную общественность. Однако после всех произошедших нападок на звезду Instagram Корепину стало по-человечески жаль ее. В этом артист признался в беседе с ФАН.

«Бузова — пешка в руках была. Ее использовали просто. Я могу даже ей посочувствовать, потому что она даже не понимала, что она такая марионетка была. Ведь в итоге вы посмотрите, как с ней обошелся Эдуард Бояков. Он ее бросил, по сути. Она осталась, получается, у разбитого корыта униженной и оскорбленной Бояковым», — выразил сожаление актер.

Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Что касается новости о том, что Бузова якобы собирается судиться с уволившим ее МХАТом, то тут актер Корепин решил дать, по его мнению, дельный совет экс-ведущей «Дома-2».

«При чем тут МХАТ им. Горького, пусть она судится с Бояковым, а не с театром. Теперь какое отношение она имеет к театру? Никакого! Пусть подает в суд на Эдуарда Боякова», — заявил артист.

Накануне 54-летняя российская актриса театра и кино Яна Поплавская нелицеприятно высказалась в адрес Ольги Бузовой. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» сравнила звезду Instagram с обезьянкой, которая завоевала огромную популярность лишь из-за того, что ее постоянно показывают по телевидению.

Ранее курьезный случай произошел с Ольгой Бузовой на дне рождения ее друга — директора по работе с артистами канала «Муз-ТВ» Николая Попова. Знаменитости пришлось недолго полежать на ступеньках по вине товарища.

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