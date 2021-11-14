Baijiahao: ВМФ РФ превратит боевой поход японского авианосца Izumo к Курилам в кошмар

Пекин, 14 ноября. Россия отправит на дно сильнейший японский корабль Izumo в случае попытки силой забрать Курильские острова. Об этом предупредили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своей статье указывают, что японское правительство в последнее время все активнее выказывает притязания на Южные Курилы. Эксперты не считают простым совпадением тот факт, что на фоне агрессивных заявлений японцы активно наращивают свои военно-морские силы, передает «ПолитРоссия».

«Главной силой японских военных является эскадренный миноносец класса Izumo», — отмечают журналисты.

По их словам, японские военные модернизируют один из этих кораблей, чтобы превратить его в легкий авианосец, несущий новейшие истребители F-35B. По мнению аналитиков, такие приготовления могут означать, что в будущем Токио предпримет попытку захватить Курилы при помощи своего главного корабля.

Однако в этом случае ВМФ РФ не оставит им ни одного шанса, пишут авторы Baijiahao. У Японии нет действительно мощных противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, что делает самолеты уязвимыми перед корабельными системами ПВО. Что касается самого Izumo, то его боевой поход к островам обернется кошмаром из-за подводных или надводных кораблей российского флота.

Ранее сообщалось, что Япония в 2022 году намерена сформировать вторую космическую группу ВВС. Отмечается, что она будет базироваться в префектуре Ямагути.