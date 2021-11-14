Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:40
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
21:05
Общество
Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
Все новости

Baijiahao: ВМФ РФ превратит боевой поход японского авианосца Izumo к Курилам в кошмар
Армия
Baijiahao: ВМФ РФ превратит боевой поход японского авианосца Izumo к Курилам в кошмар
wikipedia.org  /  Yamada Taro / CC4

Пекин, 14 ноября. Россия отправит на дно сильнейший японский корабль Izumo в случае попытки силой забрать Курильские острова. Об этом предупредили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своей статье указывают, что японское правительство в последнее время все активнее выказывает притязания на Южные Курилы. Эксперты не считают простым совпадением тот факт, что на фоне агрессивных заявлений японцы активно наращивают свои военно-морские силы, передает «ПолитРоссия».

«Главной силой японских военных является эскадренный миноносец класса Izumo», — отмечают журналисты.

По их словам, японские военные модернизируют один из этих кораблей, чтобы превратить его в легкий авианосец, несущий новейшие истребители F-35B. По мнению аналитиков, такие приготовления могут означать, что в будущем Токио предпримет попытку захватить Курилы при помощи своего главного корабля.

Однако в этом случае ВМФ РФ не оставит им ни одного шанса, пишут авторы Baijiahao. У Японии нет действительно мощных противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, что делает самолеты уязвимыми перед корабельными системами ПВО. Что касается самого Izumo, то его боевой поход к островам обернется кошмаром из-за подводных или надводных кораблей российского флота.

Ранее сообщалось, что Япония в 2022 году намерена сформировать вторую космическую группу ВВС. Отмечается, что она будет базироваться в префектуре Ямагути.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Baijiahao: ВМФ РФ превратит боевой поход японского авианосца Izumo к Курилам в кошмар
россия япония курилы китай вмф рф авианосец izumo
Комментировать