Kia Soul признан самым доступным корейским кроссовером на российском рынке

Москва, 14 ноября. Корейские кроссоверы известны своим качеством и надежностью при относительно доступной цене в сравнении с европейскими и японскими аналогами. «Автоновости дня» составили топ корейских авто SUV-сегмента в России.

Первое место в рейтинге занял Kia Soul. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью от 130 до 150 лошадиных сил. Кроме того, есть топовая модификация с двухлитровым агрегатом мощностью в 150 «лошадей». Стартовая стоимость — от 1,21 млн рублей.

Второе место досталось компактному городскому кроссоверу Hyundai Creta. Машина доступна с 1,6-литровым мотором мощностью в 121 или 123 лошадиных силы. Покупателям также предлагается 2,0-литровый агрегат, выдающий 149 лошадиных сил. Стартовая цена — от 1,23 млн рублей.

hyundai.ru / ООО Хендэ Мотор СНГ

Замыкает тройку лидеров Kia Seltos. Данная модель комплектуется 1,6-литровым силовым агрегатом с мощностью в 121,123 и 177 лошадиных сил. Коробок передач несколько: механика, вариатор, «робот» и АКПП. Стартовая стоимость — от 1,3 млн рублей.

Четвертое и пятое место поделили Kia Sportage и Kia XCeed. Стартовая цена от 1,84 и 1,87 млн рублей соответственно. Перечень могли бы пополнить и автомобили марки Ssang Yong, однако марка покинула российский рынок в начале 2021 года.

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