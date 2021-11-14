МВД Германии опровергло информацию об акции ФРГ по вывозу мигрантов с границы Белоруссии

Берлин, 14 ноября. Министерство внутренних дел Германии опровергло информацию о запланированной на 15 ноября акции ФРГ по вывозу беженцев с границы Польши и Белоруссии.

Соответствующее заявление официальный представитель немецкого МВД Стив Альтер обнародовал в Twitter.

«Немецкое правительство не организует автобусные туры для вывоза людей из Белоруссии через Польшу. Также нет аналогичных планов», — сказано в сообщении.

Представитель ведомства подчеркнул, что распространяемая по этому поводу информация является «ложью». Он считает обстановку на границе Белоруссии опасной и призывает граждан избегать поездок в этот регион.

Как стало известно ранее, белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин. Силовики разместили в лагере мигрантов специальные палатки.