Хуситы заняли Ходейду после организованного отвода войск арабской коалиции

Ходейда, 14 ноября. Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» вошли в портовый город Ходейда и ряд населенных пунктов одноименной провинции после их оставления проправительственными силами. Об этом заявили йеменские официальные лица и миссия ООН.

В середине 2018 года город стал одной из точек военного противостояния в йеменской гражданской войне. После нескольких месяцев столкновений воюющие стороны подписали Стокгольмское соглашение о прекращении огня в декабре того же года и согласились на обмен более чем 16 000 пленными. Соглашение не было реализовано в полной мере — судя по тому, что стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

Yemen’s Houthis re-enter Hodeidah after gov’t-allied forces leave | Houthis News | Al Jazeera https://t.co/oGAzL7mRst via @AJEnglish — Shelli Drummer (@ShelliDrummer4) November 14, 2021

Приказ о выводе войск с территорий, на которые распространяется вышеупомянутое соглашение, поступил вечером 10 ноября, на его исполнение отвели 24 часа. В результате 11 ноября наблюдалось движение военных колонн вместе с боевой техникой, тянувшихся из районов Аль-Хук, Хейс, Аттухайта, Байт эль-Факих, «Кило-16» (транспортный узел), самого города Ходейда. Наблюдательная группа ООН сообщила, что ее не уведомляли о переброске соединений, а также охарактеризовала последовавшее наступление хуситов как «вопиющее нарушение» Стокгольмского соглашения.

«Мы поддерживаем связь со сторонами, чтобы установить факты на местах и ​​призываем их обеспечить безопасность гражданского населения в тех районах и вокруг них, где произошли сдвиги на линии фронта», — заявила миссия.

Вдоль небольшого прибрежного района под названием Аль-Хайма в 80 км к югу от Ходейды был развернут заслон для прикрытия отхода войск. По официальной версии, силы перебрасываются на «горячие» участки фронта.

«Объединенные силы сочли ошибкой оставаться в окружении оборонительных укреплений, будучи отстраненными от боевых действий международным соглашением, в то время как различные фронты нуждаются в поддержке во всех формах, включая открытие новых фронтов, чтобы свести на нет завоевания хуситов», — говорится в заявлении коалиции.

Известно, что между повстанцами и официальными силами произошел ряд столкновений с применением саудовской авиации южнее Ходейды, где сторонники «Ансар Аллах» натолкнулись на заслон. Также сотни людей бежали из города вслед за войсками, а десятки жителей Ходейды, по некоторой информации, арестованы хуситами по подозрению в сотрудничестве с правительством.

Clashes erupt in Yemen's Hodeidah as pro-coalition forces cede ground to Houthis - Reuters UK https://t.co/KKIyP5OJbH — N A (@NahidAlaei) November 14, 2021

Порт Ходейды имеет ключевое значение с точки зрения поставок помощи в Йемен, который претерпевает гуманитарный кризис. По Стокгольмскому соглашению, стороны оставляли город и предоставляли свободный проход гуманитарной помощи через него под присмотром ООН.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны восстала шиитская организация «Ансар Аллах». Хуситы выступили против суннитской власти из-за ее дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и, на их взгляд, несправедливого распределения доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку и бежал в Аден, где опроверг собственное намерение об оставлении поста. Оставаясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские государства вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с частью йеменской армии.

RT TheNationalUAE: As the fight for #Hodeidah rages on, the UAE has pledged thousands of tons of food and humanitarian aid to Yemen https://t.co/PkhN0Gnjxp pic.twitter.com/drWS5hT6K4 — Rishwat-UL-Ebad (@RishwatulEbad) June 18, 2018

С тех пор воюющие стороны совершили ряд военных преступлений. Так, по данным ООН, в нарушение международных норм авиация наносила удары по лагерям беженцев, жилым районам, мечетям, школам, рынкам, больницам и другим местам скопления гражданского населения. При этом активно применялось неконвенциональное оружие. Также в ходе неизбирательных бомбардировок погибли 8,8 тысячи мирных жителей и 9,8 тысячи получили ранения.

Вместе с этим в отношении восставшей части страны действует воздушная, сухопутная и морская блокада, призванная пресечь поставки хуситам оружия, продовольствия, топлива, медикаментов, прочих предметов первой необходимости.