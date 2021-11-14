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Британский генерал Картер: у России хватает ресурсов, чтобы достичь целей без войны
Армия
Британский генерал Картер: у России хватает ресурсов, чтобы достичь целей без войны
flickr.com  /  Chatham House

Лондон, 14 ноября. Россия готова решительно продвигать на мировой арене свои интересы, используя для этого все имеющиеся в ее распоряжении инструменты. Однако она не станет развязывать полномасштабную войну, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ник Картер.

Громкое заявление генерала открыло Западу глаза на правду об отсутствии у России милитаристских амбиций. По словам Картера, Москва обладает достаточно широким спектром возможностей, чтобы не прибегать к военным планам. Она может позволить себе добиваться целей «гораздо более деликатным способом», подчеркнул Картер.

Британский генерал Картер: у России хватает ресурсов, чтобы достичь целей без войны
Федеральное агентство новостей /

«Думаю, Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей. Но при этом она не хочет развязывать реальную войну», — сказал генерал.

На Западе регулярно звучат беспочвенные заявления о «военной угрозе» со стороны России. Зачастую подобными обвинениями в НАТО обосновывают собственные маневры у рубежей РФ. К примеру, Лондон использовал российский фактор, чтобы оправдать отправку на Украину подразделения спецназа. Москва, в свою очередь, отвергает подобные обвинения. Так, президент РФ Владимир Путин ранее назвал алармистской и оторванной от реальности риторикой высказывания о якобы готовящемся «российском вторжении».

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