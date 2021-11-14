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Польша обсуждает с Литвой и Латвией созыв Совета НАТО из-за мигрантов на границе
Политика
Польша обсуждает с Литвой и Латвией созыв Совета НАТО из-за мигрантов на границе
pixabay.com

Варшава, 14 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны предлагают созвать Совет НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией.

По словам Моравецкого, сейчас Варшава обсуждает этот вопрос с представителями Литвы и Латвии.

«Мы обсуждаем с Латвией и в особенности с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», — пояснил польский премьер в беседе с агентством РАР.

Статья 4 договора о Североатлантическом альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран-членов считает, что имеется угроза ее безопасности. Как отметил Моравецкий, такая встреча все более необходима, так как в вопросе миграционного кризиса нужны конкретные шаги и участие всего Альянса.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем нестабильную гуманитарную ситуацию на границе с Евросоюзом. Евродипломат выразил мнение, что людей нельзя использовать в качестве оружия.

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Латвия мигранты польша нато литва
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