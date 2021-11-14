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Елена Проклова призналась, что месяц «ходила по стенке» из-за COVID-19

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 20:27
Общество
Елена Проклова призналась, что месяц «ходила по стенке» из-за COVID-19
Телеканал НТВ  /  Prt Scr / Секрет на миллион

Москва, 14 ноября. Актриса Елена Проклова переболела коронавирусной инфекцией, пока готовилась к повторной вакцинации. Звезда поделилась подробностями самочувствия в эфире канала НТВ.

Елена Проклова стала одной из приглашенных знаменитостей в новом эпизоде проекта «Звезды сошлись». Ведущая Лера Кудрявцева и российские артисты затронули тему здоровья и коронавируса в эфире шоу. Так, гости обсудили состояние актера Валерия Гаркалина. Затем ведущая поинтересовалась у Прокловой, как она справилась с болезнью.

«Я прививалась и сделала уже повторную вакцинацию. Но сделала после того, как, как мне кажется, переболела коронавирусом. Было это летом, я месяц ходила по стенке, отсутствие запаха, вкуса», — призналась артистка.

Елена Проклова призналась, что месяц «ходила по стенке» из-за COVID-19
Prt Scr youtube.com / НТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев также перенес COVID-19 после поездки в отпуск. Шоумен признался, что мог заразиться от одного из туристов с поддельным сертификатом о вакцинации.

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здоровье проклова коронавирус
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