Елена Проклова призналась, что месяц «ходила по стенке» из-за COVID-19

Москва, 14 ноября. Актриса Елена Проклова переболела коронавирусной инфекцией, пока готовилась к повторной вакцинации. Звезда поделилась подробностями самочувствия в эфире канала НТВ.

Елена Проклова стала одной из приглашенных знаменитостей в новом эпизоде проекта «Звезды сошлись». Ведущая Лера Кудрявцева и российские артисты затронули тему здоровья и коронавируса в эфире шоу. Так, гости обсудили состояние актера Валерия Гаркалина. Затем ведущая поинтересовалась у Прокловой, как она справилась с болезнью.

«Я прививалась и сделала уже повторную вакцинацию. Но сделала после того, как, как мне кажется, переболела коронавирусом. Было это летом, я месяц ходила по стенке, отсутствие запаха, вкуса», — призналась артистка.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Телеведущий Дмитрий Шепелев также перенес COVID-19 после поездки в отпуск. Шоумен признался, что мог заразиться от одного из туристов с поддельным сертификатом о вакцинации.