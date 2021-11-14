Африканский союз пообещал помочь ЦАР с защитой населения

Банги, 14 ноября. Семинар по повышению осведомленности о реформе сектора безопасности прошел в столице Центральноафриканской Республики. Об этом сообщили аналитики издания ABangui.

Мероприятие посетили советник президента ЦАР, генерал Бруно Оуайоло и исполняющий обязанности специального представителя Африканского союза (АС) по поддержанию стабильности в Центральноафрикнской Республике Франсуа Бадо. Темой встречи стала «поддержка мира посредством различных мероприятий по диалогу, миростроительству и стабильности».

«Главная цель семинара — решение конфликтных ситуаций с помощью демократических принципов и грамотного управления. Наша встреча послужит основой для укрепления связи между населением, силами безопасности, правительством, лидерами мнений и СМИ», — заявил Оуайоло.

Представитель Африканского союза поддержал советника и сообщил, что комиссия АС окажет ЦАР содействие во всех инициативах, которые поспособствуют защите мирного населения от внешних и внутренних угроз.

Ранее председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи встретился с делегацией Евросоюза, чтобы обсудить планы по дальнейшему сотрудничеству и работу над совместными проектами.