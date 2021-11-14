Актриса Васильева рассказала о переломах пострадавшей в ДТП Сафоновой

Москва, 14 ноября. Известная российская актриса Татьяна Васильева прокомментировала страшную аварию в центре Москвы, в результате которой пострадала звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова.

Авария на проспекте Мира в столице произошла 10 ноября. В результате столкновения автомобилей в больницу попали два человека, одна из них — 65-летняя Сафонова. По информации МВД по Москве, в центре города столкнулись три автомобиля, в том числе и Hyundai, за рулем которого сидела звезда.

Подруга пострадавшей Татьяна Васильева пообщалась с корреспондентами телеканала НТВ для программы «Ты не поверишь!». Она рассказала, что Сафонова довольно сильно пострадала, получив несколько переломов.

«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — подчеркнула звезда.

Васильева рассказала, что общается с сыном актрисы Иваном. Она подчеркнула, что наследник был крайне вежлив с ней, однако ничего особенного он сообщать ей не стал.

«Я на связи с ее сыном Иваном. Он очень был вежлив, когда я позвонила. Не послал меня сразу, хотя правильно бы сделал. Очень много людей ему звонит», — рассказала подруга Сафоновой.

Ранее стало известно, что медики не торопятся выписывать из больницы пострадавшую в ДТП звезду «Зимней вишни». По словам медиков, артистке надели корсет, чтобы помочь в восстановлении.