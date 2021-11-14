Украинцы испугались появления сухопутного коридора в Крым из-за британского спецназа

Киев, 14 ноября. Готовность Великобритании перебросить на Украину 600 бойцов королевского спецназа в случае военной угрозы не обрадовала украинцев.

Британское издание The Mirror вызвало немалый переполох на Украине новостью о создании специальной оперативной группы, которую бросят на помощь Киеву в случае наступления гипотетического противника. Ссылаясь на источники в британском правительстве, журналисты сообщили, что в особую группу входят бойцы королевского спецназа, несколько сотен десантников, техники, инженеры и медики — всего 600 человек. Эту скромную группировку солдат перебросят на Украину при угрозе вооруженного вторжения.

Эту новость в своем Telegram-канале предельно иронично прокомментировал киевский журналист Максим Назаров. Он, в частности, отметил, что вкупе с 70 надувными лодками от американских партнеров спецназ станет просто-таки необоримой силой, с которой хоть завтра можно выступать либо на Минск, либо на Москву. Многие подписчики по достоинству оценили сарказм Назарова и принялись вспоминать и другие примеры «мощной поддержки» западных партнеров. Кое-кто даже попытался распределить британских спецназовцев по надувным лодкам, подаренным ранее США.

«600/70=8 и 57/100 спецназовца на дырявую лодку. Нацело не делится, да и черт с ними, какая разница как тонуть»; «А британский потужний криголам? Который может вывезти правительство в Антарктиду, чтобы основать там базу, как, поговаривают, сделали духовные отцы нынешнего Зе-режима»; «Ага и еще надо прислать королевских мушкетеров, плюс двух джедаев, черепашек ниндзя и мы захватим весь Мир», — иронизируют пользователи Сети.

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Многие украинцы, однако, не разделили шутливого настроения журналиста и высказали опасения по поводу возможных последствий «такой помощи». Украинские пользователи предупредили власть и соотечественников о новых территориальных потерях в случае переброски иностранных войск на Украину.

«Меня удивляет мой народ. Никакой реакции. Все довольные, все веселые. На территории страны хотят затеять войнушку, а народу хоть бы хны. Так прикольно. Так весело в комментариях. Это что? Всеобщая деградация»; «Скоро у России при таких раскладах появится сухопутный коридор в Крым. Эх прощай Одесса. Да и Харьков, наверное»; «В Америке в шестидесятых годах народ своими протестами прекратил войну во Вьетнаме. Да. Весь народ восстал и были выступления, были митинги. Весь народ поднялся. А мы как тупое стадо покорно идем на убой. Самим не противно? Самим не страшно быть пушечным мясом»; «Ну с таким подходом мы очень скоро получим Запорожскую Сечь Екатерины и показательную порку. Не даром пословица есть: бей своих чтобы чужие боялись», — предупреждают украинцы.

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