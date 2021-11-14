Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:39
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
21:05
Общество
Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
Все новости

Украинцы испугались появления сухопутного коридора в Крым из-за британского спецназа

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 21:03
Армия
Украинцы испугались появления сухопутного коридора в Крым из-за британского спецназа
army.mod.uk  /  Crown copyright

Киев, 14 ноября. Готовность Великобритании перебросить на Украину 600 бойцов королевского спецназа в случае военной угрозы не обрадовала украинцев.

Британское издание The Mirror вызвало немалый переполох на Украине новостью о создании специальной оперативной группы, которую бросят на помощь Киеву в случае наступления гипотетического противника. Ссылаясь на источники в британском правительстве, журналисты сообщили, что в особую группу входят бойцы королевского спецназа, несколько сотен десантников, техники, инженеры и медики — всего 600 человек. Эту скромную группировку солдат перебросят на Украину при угрозе вооруженного вторжения.

Эту новость в своем Telegram-канале предельно иронично прокомментировал киевский журналист Максим Назаров. Он, в частности, отметил, что вкупе с 70 надувными лодками от американских партнеров спецназ станет просто-таки необоримой силой, с которой хоть завтра можно выступать либо на Минск, либо на Москву. Многие подписчики по достоинству оценили сарказм Назарова и принялись вспоминать и другие примеры «мощной поддержки» западных партнеров. Кое-кто даже попытался распределить британских спецназовцев по надувным лодкам, подаренным ранее США.

«600/70=8 и 57/100 спецназовца на дырявую лодку. Нацело не делится, да и черт с ними, какая разница как тонуть»;

«А британский потужний криголам? Который может вывезти правительство в Антарктиду, чтобы основать там базу, как, поговаривают, сделали духовные отцы нынешнего Зе-режима»;

«Ага и еще надо прислать королевских мушкетеров, плюс двух джедаев, черепашек ниндзя и мы захватим весь Мир», — иронизируют пользователи Сети.

Украинцы испугались появления сухопутного коридора в Крым из-за британского спецназа
royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Многие украинцы, однако, не разделили шутливого настроения журналиста и высказали опасения по поводу возможных последствий «такой помощи». Украинские пользователи предупредили власть и соотечественников о новых территориальных потерях в случае переброски иностранных войск на Украину.

«Меня удивляет мой народ. Никакой реакции. Все довольные, все веселые. На территории страны хотят затеять войнушку, а народу хоть бы хны. Так прикольно. Так весело в комментариях. Это что? Всеобщая деградация»;

«Скоро у России при таких раскладах появится сухопутный коридор в Крым. Эх прощай Одесса. Да и Харьков, наверное»;

«В Америке в шестидесятых годах народ своими протестами прекратил войну во Вьетнаме. Да. Весь народ восстал и были выступления, были митинги. Весь народ поднялся. А мы как тупое стадо покорно идем на убой. Самим не противно? Самим не страшно быть пушечным мясом»;

«Ну с таким подходом мы очень скоро получим Запорожскую Сечь Екатерины и показательную порку. Не даром пословица есть: бей своих чтобы чужие боялись», — предупреждают украинцы.

Ранее японский журналист нашел точный прогноз пандемии COVID-19 в самом известном романе Федора Достоевского.

 

Вернуться назад

Все новости / Армия / Украинцы испугались появления сухопутного коридора в Крым из-за британского спецназа
украина великобритания спецназ одесса крым харьков
Комментировать