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Музыкант Намин рассказал о романтике в отношениях Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Музыкант Намин рассказал о романтике в отношениях Галкина и Пугачевой
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 14 ноября. Певица Алла Пугачева уже много лет состоит в браке с телеведущим Максимом Галкиным. Композитор Стас Намин рассказал, какие на самом деле отношения у знаменитостей.

Алла Пугачева сосредоточилась на личной жизни и воспитании детей после ухода из шоу-бизнеса. Артистка оставила сцену и наслаждается семейным бытом в паре с шоуменом Максимом Галкиным.

Иногда звездная пара приглашает к себе знаменитых гостей. Так, композитор Стас Намин провел вечер в компании супругов и был удивлен искренней романтике в их отношениях. Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь!».

«Макс ее обожает. Вы даже не представляете, до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят, как школьники, за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети», — поделился музыкант.

Стас Намин является одним из близких друзей Пугачевой, звезды поддерживают общение уже много лет. Кроме того, Примадонна не раз признавалась в теплых чувствах к композитору.

Многие звезды делятся восторженными рассказами о Пугачевой, однако певица Ольга Кормухина призналась, что оставила общение с артисткой. Исполнительница призналась, что их рассорила работа в театре.

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галкин пугачева намин
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