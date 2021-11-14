«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал ведущий «Дома-2» Антон Беккужев.

В 2010 году Антон Беккужев стал частью «Дома-2». Он начинал в журнале «Дом-2», шеф-редактором которого была Ольга Бузова. В итоге он стал ведущим шоу «Дом-2. Остров любви» на ТНТ, а позднее — ютуб-шоу «Дом-2. Сделка».

Бузова по первым впечатлениям запомнилась Беккужеву высокой девушкой на огромных каблуках. Впечатлила Антона ее заботливость. На планерках всегда были вкусности от Ольги. Она приносила бутерброды, сама готовила пирожки и даже оливье. Кормила и мужа, и свою команду на «Доме-2».

Антон отмечает, что Бузова уже в 2010 году пыталась быть везде: разные проекты, запись песен, дуэтов, участие в театральных антрепризах, съемки в сериалах. Именно брак с Дмитрием Тарасовым являлся неким сдерживающим фактором, который не позволял ей работать 24/7.

Муж хотел видеть ее домохозяйкой. После развода с Тарасовым ведущая «Дома-2» окунулась с головой в работу, но сам развод ее надломил. Эмоции было не скрыть, это был серьезный удар. Улыбчивая на камеру Бузову после эфиров шла с трясущимися коленками. Это разобранное состояние продлилось у нее несколько месяцев. Спасала ее лишь профессиональная деятельность, помогая забыться.

Антон Беккужев по сути раскрыл тайну о природе повышенной эмоциональности Ольги Бузовой. Самими яркими примерами ее публичного поведения стали уход в слезах из шоу «Бабий бунт» на «Первом канале» и скандальный эфир с Дмитрием Губерниевым про «коньяк по утрам».

Однако это вовсе не личная особенность Бузовой. Как узнал Беккужев у мамы Ольги, по женской линии в их семье все очень эмоциональны и чувствительны. И бабушка, и мама, и сама Ольга. Если что-то грустное обсуждают, то сразу плачут. Становится понятно, что это наследственность, а не особенность характера самой Бузовой. К примеру, она очень переживала инсульт сестры, который для нее стал большим ударом.

На вопрос, есть ли алкогольная зависимость у Ольги, ответ у Беккужева простой. Если бы были проблемы, то как бы она работала в режиме 24/7. Антон рассказал, что во время скандального интервью с Губерниевым эмоциональное состояние у Бузовой было не лучшим. Она не так давно рассталась с Давой, у нее были проблемы со здоровьем — Ольга пережила операцию.

Что касается ухода Бузовой из «Дома-2», то это было ее решение. Такое же приняла Ксения Собчак в свое время.

Через некоторое время ведущим проекта стал ее бывший парень Дава. Он фигура обсуждаемая — топовый известный блогер. По мнению Беккужева, молодой человек прекрасно вжился в свою роль на «Доме-2». Однако от Бузовой он отличается тем, что временами может быть жестким, несмотря на свою эмпатичность.

К хейтерам проекта Беккужев относится с пониманием, так как негативные эмоции в отношении «Дома-2» работают даже сильнее положительных. Когда в конце 2020 года проект уходил с «ТНТ» многие ликовали и бросали шапочки в воздух. Но поклонники, по мнению Антона, по «Дому-2» тосковали до его возвращения в апреле 2021 года на канал «Ю».

Беккужев считает, что хайп вокруг спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе был вполне логичен. По его мнению, театру удалось совместить приятное с полезным. Несмотря на это спектакль с приходом нового руководства был временно снят с репертуара. А быть может и навсегда.

Говоря о вокальных способностях Бузовой, Беккужев заметил, что и у Мадонны голос не самый сильный. Главное это то, какие музыкальные шоу делает Ольга. По мнению Антона, на такие многие наши поп-артисты не способны.

Беккужев привел в пример Ларису Долину и Валю Карнавал. Их конфликт был из-за Александра Панайотова, которого представительница юного поколения не знает. Антон не удивлен, что Панайотов не выиграл в шоу на «Первом канале» у Дарьи Антонюк. Так как, несмотря на прекрасный голос, певец приторный. А победу одержала девочка с историей и народными песнями. Однако форма выражения мыслей Вали Карнавал Беккужеву не близка. По его словам, она находится на грани с хамством.

В финале интервью Антон Беккужев рассказал о своем ютуб-шоу «Дом-2. Сделка». Больше всего эмоций на данный момент собрала его «Сделка» на правду с Аленой Рапунцель. Самому Антону это интервью понравилось больше всех из-за искренности самой Алены. Хотя многие девушку невзлюбили из-за ее брака со стриптизером Ильей Семиным.