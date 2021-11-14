Nouvelles Plus: миротворцы ООН годами ухудшали обстановку в ЦАР

Банги, 14 ноября. Директор Международного фонда за лучшее управление (IFBG) Джеймс Уилсон раскритиковал деятельность многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике, сообщает Nouvelles Plus.

«Вместо того, чтобы вести страну к миру, миротворцы сами стали безучастными наблюдателями геноцида мирного населения, который устраивали вооруженные бандформирования. Только благодаря союзникам из России и Руанды властям ЦАР удалось избежать повторения трагедии, унесшей за 100 дней жизни миллиона руандийцев», — заявил Уилсон.

Директор фонда считает, что МИНУСКА не оправдывает тех средств, которые на нее тратят. По его словам, «голубые каски» не приложили никаких усилий, чтобы выполнить мандат. Вместо этого миротворцы ООН сами стали угрозой для населения:

«Самая большая проблема миссии — отсутствие контроля над сотрудниками. От их злоупотреблений пострадали тысячи жителей, а виновники инцидентов каждый раз избегают правосудия. Деятельность МИНУСКА только усугубляет нестабильную ситуацию в Центральноафриканской Республике».

Ранее в столице ЦАР прошла очередная протестная акция. Люди перекрыли дорогу около базы египетского контингента МИНУСКА гробом и препятствовали проезду транспорта ООН, требуя миротворцев покинуть страну.