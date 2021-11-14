Российский легкий истребитель Checkmate стал одной из главных новинок на Dubai Airshow

Дубай, 14 ноября. Легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate стал одной из трех принципиальных новинок в области авиационной техники, представленных на международном салоне Dubai Airshow. Об этом сообщили в организационном комитете выставки.

По данным организаторов, двумя другими открытиями стали прототип городского аэротакси Bellwether и легкий двухместный самолет Manta ANN2 для личного использования.

«Checkmate стал одним из трех принципиально новых летательных аппаратов, представляемых на Dubai Airshow-2021. Салон выбран в качестве места первого зарубежного дебюта боевого самолета "Сухого" нового поколения — истребителя пятого поколения, обладающего малой заметностью и высокими летными характеристиками», — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на авиасалоне Dubai Airshow в павильоне Ростеха впервые был представлен прототип истребителя Checkmate. Воздушное судно выполнено с применением всех самых передовых разработок, включая уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет способен совершать атаку одновременно на шесть целей. При этом скорость истребителя составляет 1,8 Маха. По данным представителей Ростеха, первый полет Checkmate состоится в 2023 году.