Глава МИД Литвы заявил о необходимости добиться репатриации мигрантов из Белоруссии

Вильнюс, 14 ноября. Евросоюзу при содействии ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нужно добиться возвращения на родину мигрантов из Белоруссии, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Соответствующим мнением политик поделился перед намеченным на 15 ноября заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Совместно с другими международными организациями - ООН, ОБСЕ - Евросоюз должен обеспечить репатриацию находящихся на белорусской территории мигрантов. Это единственный выход», — цитирует его пресс-служба.

Ранее секретарь Служба нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет адекватно действовать при ситуации с нелегальными мигрантами по польско-белорусскому сценарию. Он добавил, что государство имеет достаточно сил и средств, чтобы справиться с наплывом беженцев.