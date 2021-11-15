Экономист Колганов объяснил, почему в США еще не настал энергетический кризис

В настоящий момент нет реальных оснований полагать, что в Америке наступил энергетический кризис. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что США собираются открыть свои стратегические запасы нефти.

«Увеличение добычи приведет к снижению стоимости нефти, поэтому Россия и ОПЕК не идут на это. Зачем наращивать затраты и темпы извлечения собственных ресурсов, чтобы получить падающую цену. Решение США в большей степени экономическое, нежели политическое. Путем вывода на рынок стратегических резервов нефти Соединенные Штаты хотят «уронить» мировые цены на этот ресурс и таким образом воздействовать на поведение нефтедобывающих стран. Вынудить их увеличить добычу для того, чтобы поддержать уровень доходов», — сообщил ведущий научный сотрудник МГУ.

Андрей Колганов также отметил, что на данный момент трудно спрогнозировать дальнейший ход событий.

«Не знаю, в каких размерах они выводят стратегические запасы и как на это отреагирует рынок. Уже в понедельник станет ясно, какие изменения этот шаг может вызвать», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он оценил заявление американского дипломата Амоса Хохштейна о том, что в США начался энергетический кризис.

«Мне кажется, это преувеличение. Во-первых, в Соединенных Штатах есть свои источники добычи топлива. Во-вторых, мировые цены сейчас находятся на таком уровне, который не является высоким. Они были и выше. Нефть стоила и 100, и 110, и даже 120 долларов за баррель. Сейчас около 80 долларов», — подытожил экономист.

Ранее Андрей Колганов в беседе с ФАН рассказал, что с ростом уровня вакцинации населения все активнее будет проходить восстановление мировой экономики. По его словам, по всему миру страны начинают предъявлять спрос на топливно-сырьевые ресурсы.