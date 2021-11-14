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Пермские волонтеры ищут опекуна для 23-летнего инвалида с ДЦП
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Недавно Владислав Косицин потерял отца и дедушку. Родственники ушли из жизни почти одновременно, заразившись коронавирусом. Теперь молодому человеку нужен опекун.

Помочь Владиславу решила президент общественной организации Наталья Егорова. Она рассказала, что парень очень тяжело перенес потерю. Близких родственников у него не осталось, а мать давно лишена родительских прав.

«Соцзащита наша предоставила Владику психолога, и ему точно также все сообщили о потере отца. Они были не разлей вода с папой. Он ни с кем не разговаривал, был сам по себе, ел и пил через силу. Он был убит этой новостью», — вспоминает Наталья.

Узнав о трагической потере, волонтеры фонда «Дедморозим» запустили общественную акцию по поиску средств для помощи инвалиду. Им удалось собрать 120 тысяч рублей. Эти деньги ушли на покупку необходимых вещей, продуктов и оплату услуг сиделки.

Специалисты отметили, что в первую очередь Владиславу сейчас нужно простое общение и дружеское плечо .

«Нужно общаться, ему нужно общение и как можно больше общения. Желательно общение не просто со взрослым человеком, а с ровесниками или немного помладше. Недавно в гости приходила его сводная сестра, и они очень хорошо с ней общались. И он был такой довольный, веселый, они смеялись», — поделилась няня фонда «Дедморозим» Людмила Лайдещикова.

Людмила сообщила, что их организация уже начала получать письма от неравнодушных людей, которые хотят помочь в опекунстве. Волонтеры внимательно изучают профили всех желающих с целью подобрать лучший вариант для инвалида-одиночки.

 

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благотворительность опека дцп коронавирус
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