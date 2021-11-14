Группа хакеров Moses Staff сообщила об успешной кибератаке на Израиль

Тегеран, 14 ноября. Хакерская группа Moses Staff, предположительно связанная с Ираном, объявила, что ей удалось провести атаку на кибернетическую структуру Израиля и получить 22 терабайта точных одномерных фотографий, сделанных военными ЦАХАЛ.

«Мы смогли проникнуть в кибер-инфраструктуру преступного сионистского правительства и получить доступ к 22 терабайтам 3D-файлов всех районов Израиля с точностью до 5 см», — написали хакеры в своем Telegram-канале.

Как отметили в Moses Stuff, опубликованное видео — лишь небольшая часть той информации, к которой был получен доступ.

Moses-Staff have been able to penetrate cyber infrastructure of the ???????? Israeli government and access to 22 TB 3D files of all areas to an accuracy of 5cm. This video is just a bit of their access. In addition, they have a little surprise for IDF in the video. pic.twitter.com/D1mkWwVOXd — Intelsky (@Intel_sky) November 14, 2021

Взаимные атаки

Это не первый успех аффилированной с Ираном группы. Ранее хакеры смогли заполучить секретные данные Министерства обороны Израиля. Утечка включала карты спецопераций, отчеты, фотографии главы ведомства Бени Ганца и солдат ЦАХАЛ, а также файлы Excel, предположительно содержащие имена, идентификационные номера, электронные письма, адреса, номера телефонов и даже социально-экономический статус солдат, студентов довоенной подготовки и всех лиц, связанных с министерством.

По заявлениям самих Moses Staff, группа взломала более 165 серверов и 254 веб-сайтов, а также собрала терабайты данных таких структур, как Israel Post, и ряда крупных технологических компаний (Electron Csillag, Epsilor, Ehud Leviathan Engineering, David Engineers, H.G.M. Engineering).

A #hacker group called Moses Staff claimed this week that it has successfully conducted a #cyberattack on the @Israel_MOD and released files and photos it claims it obtained from the ministry's servers.https://t.co/lKszIDEIuH — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 27, 2021

Другими группами, связанными с Ираном, были также атакованы израильский сайт знакомств для ЛГБТ-сообщества Atraf, раскрыта информация о десятках тысяч клиентов страховой компании Shirbit и туристического агентства Pegasus, а также взломана компьютерная система медицинского центра «Хиллель Яффе» в Хадере.

'Black Shadow' hackers leak data from Israeli LGBT app https://t.co/GPJtDQUtFb — Jasusi (@Chahali) October 31, 2021

При этом стоит отметить, что Иран сам нередко становится жертвой хакерских нападок. Так, например, в конце октября в результате беспрецедентной кибератаки была остановлена иранская система распределения топлива по субсидиям. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и США.

На протяжении двух десятилетий Израиль делает все возможное, чтобы сорвать, прервать и задержать иранскую ядерную программу. В рамках этого был применен Stuxnet — вирус, который смог фактически повредить инфраструктуру ядерных объектов в 2010 году. Сетевой червь, предположительно созданный Израилем и США, состоял из двух частей: одна выводила из строя центрифуги, а вторая прикрывала работу первой, давая ложные сообщения об исправности оборудования.

Revealed: How a secret Dutch mole aided the U.S.-Israeli Stuxnet cyberattack on Iran https://t.co/d2DfH3Pxxk — @SourceMerlin (@SourceMerlin) February 26, 2021

Stuxnet успешно поразил 1 368 из 5 000 центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе, а также сорвал сроки запуска ядерной АЭС в Бушере. Вирус на объект в Натанзе занес иранский инженер, завербованный Израилем, США и Нидерландами.