Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:38
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
21:05
Общество
Калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц
Все новости

Группа хакеров Moses Staff сообщила об успешной кибератаке на Израиль
Весь мир
Группа хакеров Moses Staff сообщила об успешной кибератаке на Израиль
freepik.com  /  diana.grytsku

Тегеран, 14 ноября. Хакерская группа Moses Staff, предположительно связанная с Ираном, объявила, что ей удалось провести атаку на кибернетическую структуру Израиля и получить 22 терабайта точных одномерных фотографий, сделанных военными ЦАХАЛ.

«Мы смогли проникнуть в кибер-инфраструктуру преступного сионистского правительства и получить доступ к 22 терабайтам 3D-файлов всех районов Израиля с точностью до 5 см», — написали хакеры в своем Telegram-канале.

Как отметили в Moses Stuff, опубликованное видео — лишь небольшая часть той информации, к которой был получен доступ.

Взаимные атаки

Это не первый успех аффилированной с Ираном группы. Ранее хакеры смогли заполучить секретные данные Министерства обороны Израиля. Утечка включала карты спецопераций, отчеты, фотографии главы ведомства Бени Ганца и солдат ЦАХАЛ, а также файлы Excel, предположительно содержащие имена, идентификационные номера, электронные письма, адреса, номера телефонов и даже социально-экономический статус солдат, студентов довоенной подготовки и всех лиц, связанных с министерством.

По заявлениям самих Moses Staff, группа взломала более 165 серверов и 254 веб-сайтов, а также собрала терабайты данных таких структур, как Israel Post, и ряда крупных технологических компаний (Electron Csillag, Epsilor, Ehud Leviathan Engineering, David Engineers, H.G.M. Engineering).

Другими группами, связанными с Ираном, были также атакованы израильский сайт знакомств для ЛГБТ-сообщества Atraf, раскрыта информация о десятках тысяч клиентов страховой компании Shirbit и туристического агентства Pegasus, а также взломана компьютерная система медицинского центра «Хиллель Яффе» в Хадере.

При этом стоит отметить, что Иран сам нередко становится жертвой хакерских нападок. Так, например, в конце октября в результате беспрецедентной кибератаки была остановлена иранская система распределения топлива по субсидиям. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и США.

На протяжении двух десятилетий Израиль делает все возможное, чтобы сорвать, прервать и задержать иранскую ядерную программу. В рамках этого был применен Stuxnet — вирус, который смог фактически повредить инфраструктуру ядерных объектов в 2010 году. Сетевой червь, предположительно созданный Израилем и США, состоял из двух частей: одна выводила из строя центрифуги, а вторая прикрывала работу первой, давая ложные сообщения об исправности оборудования.

Stuxnet успешно поразил 1 368 из 5 000 центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе, а также сорвал сроки запуска ядерной АЭС в Бушере. Вирус на объект в Натанзе занес иранский инженер, завербованный Израилем, США и Нидерландами.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Группа хакеров Moses Staff сообщила об успешной кибератаке на Израиль
израиль иран хакеры кибератака
Комментировать