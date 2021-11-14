Культуролог Пархоменко обнаружил необычные символы в постановках программы «Шоумаскгоон»

Многие мотивы и символы прошли в мировой культуре большой путь преемственности и укоренений. Будучи ранее сакрализированными (а иногда наоборот табуированными), они переходили в творчество и искусство. А в новейшее же время многие символы и подражающая им эстетическая направленность переросли в китч и эпатаж деятелей искусства и эстрады. Об этом в интервью ФАН рассказал культуролог Андрей Пархоменко.

«Многие мировые рок-музыканты, такие как Мэрилин Мэнсон, активно спекулируют на теме сатанизма, привлекая таким образом к себе самое разное внимание. Чуть менее откровенным выглядит эпатаж исполнителей поп-жанра, таких как Леди Гага, которая в своем творчестве также использует большое количество образов, но сама не заявляет об их однозначной трактовке. С другой стороны, есть и такие поп-исполнители, которые открыто заявляют о своих мировоззренческих парадигмах, основанных на тех или иных древних традициях. Я прежде всего имею в виду певицу Мадонну, которая открыто рассказывает о том, что исповедует некоторую современную ветвь Каббалы, и как элемент символики этой традиции ее часто видели носящую красную шерстяную нить на запястье (один из классических элементов данной традиции)», — заявил Пархоменко.

По его словам, помимо эпатажа в рамках эстрады важен и элемент «перформативности, как смысловой, так и эстетической».

«В шоу Мадонны, например, в качестве видеодекораций неоднократно использовалась анимация с картами Таро в версии колоды Райдера — Уэйта, а карты Таро являются прежде всего огромными компиляциями целого ряда символов и сюжетов. К своему большому удивлению, я недавно обнаружил схожие тенденции и в российской эстраде. Причем произошло это достаточно случайно, когда я как представитель той группы, которая смотрит интернет, а не телевидение, случайно увидел видео из музыкального шоу на НТВ «Шоумаскгоон», — рассказал культуролог.

Он оговорился, что шоу сделано действительно качественно.

«Это тот эстрадный телевизионный отечественный продукт, при просмотре которого не испытываешь чувство «испанского стыда». Все номера сопровождает профессиональная и сложная хореография, определенный видеоряд, проекция которого может быть буквально на всю сцену, а иногда применяется и вообще vr-технология, когда исполнителя буквально помещают в трехмерные декорации. Это смотрится интересно», — заметил эксперт.

По его мнению, многие постановки номеров и декорации как раз-таки и содержат примечательные символы и сюжеты.

«Например, номер певицы Юлии Паршуты на песню «Сияй» представляет собой постановку, где исполнительница стоит на затемненной сцене на черном кубе в луче света; под кубом на сцене в необычном, слегка эротизированном танце движутся мужчина и женщина, за спиной на черном фоне два огромных симметричных красных пятна, отдаленно напоминающих крылья, а над головой белым светом прослеживается дуга, тоже отдаленно похожая на рога», — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / НТВ

pixabay.com /

Он отметил, что в номере в целом четко угадывается образ 15 аркана карт Таро под названием «Дьявол».

«Судя по всему, не только этот единственный образ с карт Таро был задействован в шоу. Вот, например, номер певца Анатолия Цоя на песню «Снег», где сцена очень напоминает композицию изображения 18 аркана «Луна». Помимо самой Луны, изображенной в центре сцены, похожим выглядит колоннада с аркой, внутри которых Луна расположена. На 18 аркане Луну также симметрично обрамляют две башни и другие элементы, расположенные двумя симметричными рядами подобно колоннаде», — заметил Пархоменко.

Prt Scr youtube.com / НТВ

pixabay.com /

По его словам, образ Луны, тоже присутствует во многих декорациях. А головной убор, «похожий на шипастую корону древнегреческой богини Луны Гекаты надела на себя в одном из номеров певица Карина Кокс».

wikipedia.org / Общественное достояние

Prt Scr youtube.com / НТВ

«Кстати, в той же сцене на Карине Кокс красная нить на левом запястье — прям как у Мадонны и других знаменитостей, увлекающихся Каббалой. Античных мотивов в шоу вообще много. Как архитектурных в виде красиво отрисованных ионических колонн, украшающих то 2D, то 3D-графику, так и мифологических. Например, в номере певицы Дианы Анкудиновой на песню «Мама, я танцую» большинство подтанцовки одето в рогатые головные уборы, напоминающие головы сатиров, а номер в целом выглядит как изображение бога Диониса со своей традиционной свитой. В целом посмотреть на это было очень интересно, это оставило необычное впечатление. Такие образы и мотивы — это элемент глубокий и довольно противоречивый. Как и положено в искусстве, всех своих замыслов художники напрямую не проговаривают, но интересен сам факт проникновения такой эстетики на российскую эстраду и российское телевидение. Будем смотреть, что нам покажут дальше», — резюмировал Пархоменко.

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