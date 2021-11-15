Диетолог Белоусова назвала супы, от которых не получится поправиться

В холодное и пасмурное время года, когда хочется горячей и жирной пищи, можно перейти на супы, чтобы не поправляться и держать вес в норме. Об этом в беседе с ФАН сказала российский врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

По словам специалиста, в идеальном супе, который не навредит фигуре, не должно быть нескольких продуктов: картофеля, свеклы, моркови, круп и макаронных изделий. За счет таких ингредиентов блюдо, конечно, получится сытным, однако гликемический индекс вряд ли останется в пределах нормы.

«На самом деле, когда мы варим бульон из птицы, мяса или рыбы, то можем его сварить и выставить на ночь на балкон. А утром — снять весь жирочек, который образовался на поверхности, и у нас бульон получится в ноль калорий. Это — диетический вариант, а дальше все будет зависеть от того, что мы туда положим, — рассказывает диетолог. — У нас есть тыква, которую не надо хранить до весны ни в коем случае. Вот мы ее собрали с огорода, и надо есть сейчас, сейчас она — самый полезный продукт и заменяет [в супе] картошку. Также у нас есть кабачок, который мы кладем в конце варки, и он очень хорошо заменяет ту же морковь».

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На деле вариантов корнеплодов и зелени, с которыми можно сварить полезный суп, достаточно. В помощь хозяйке — и репа, и болгарский перец, и томаты в любом своем проявлении. Они не обязательно должны быть свежими, отмечает нутрициолог, подойдут и консервированные в собственном соку. И, конечно, никак нельзя игнорировать богатую витаминами зелень: сельдерей, укроп, петрушку. Они не только сделают ваше блюдо ароматным, но и подарят хорошую дозу клетчатки организму.

«Собственно говоря, свеклу и морковь тоже можно класть в суп, но в самом конце варки, это должно быть по-итальянски — аль денте. Просто, когда они переваренные, как, допустим в классическом борще, то у них становится высоким гликемический индекс. А если мы это положили в конце варки, то ничего страшного не будет, — продолжает Анна Белоусова. — А мясо и птица может в этом супе присутствовать, потому что белок обязательно нужен, чтобы поддерживать иммунитет. Вот такие горячие супы нам будут помогать и согреться, и покушать, и не переесть».

Ранее врач-диетолог посоветовала пожилым людям перейти на вегетарианский стиль питания. Благодаря такой диете желудочно-кишечный тракт будет лучше работать, а риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний станет ниже благодаря растительной клетчатке в рационе.