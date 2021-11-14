Мединский назвал хамским обзор BadComedian на фильм «Зоя»

Москва, 14 ноября. Председатель Российского военно-исторического общества, экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский раскритиковал обзор популярного блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, на военный фильм «Зоя».

Биографическая лента посвящена героизму и отчаянному подвигу красноармейца, заброшенного в тыл врага во время Великой Отечественной войны. После выхода фильма известный блогер сделал критический обзор, в котором подробно описал, почему считает фильм провальным. Такое мнение совершенно не понравилось бывшему главе Минкультуры РФ.

Мединский в ответ на критику заявил, что мотивация Зои Космодемьянской была именно такой, как показана в фильме. Он отметил, что «мир сложен», а сценаристы и режиссер увидели ее реальность так, как показали это в ленте. Видео на YouTube-канале BadComedian он назвал хамским.

«Измываться над фильмом — это измываться над памятью о Зое. Особенно в той хамской манере. Я не смотрел отзыв, но мне пересказали в деталях. Просто несправедливо. Сними фильм лучше, может у тебя получится. Давай, сделай что-нибудь», — заявил Мединский на YouTube-канале Metametrica.

Вскоре Баженов отреагировал на слова Мединского, направив его к дневникам Космодемьянской, в которой, по его словам, достаточно точно можно уловить мотивацию героини.

Ранее BadComedian прокомментировал выход второго сезона нашумевшего сериала стримсервиса Netflix «Игра в кальмара». Блогер уверен, что популярность продолжения будет значительно ниже, чем у первого сезона.