Аддис-Абеба, 14 ноября. Соединенные Штаты Америки готовы при необходимости использовать военные средства в урегулировании кризиса на территории Эфиопии, заявил командующий оперативной группой на Африканском Роге генерал-майор Уильям Зана в интервью корреспондентам BBC.

Офицер сообщил журналистам, что Вашингтон чувствует дискомфорт на фоне обострения ситуации в африканской республике:

«Это вызывает сильную озабоченность и нас и наших стратегических партнеров. Возможно, нам придется ответить военным путем или даже форсировать политическое урегулирование. Главное сейчас — эвакуировать людей перед активными действиями. Мы не должны ждать, пока конфликт усугубит ситуацию в Сомали и Южном Судане. Вопрос находится под наблюдением, и мы позаботимся, чтобы эти столкновения не переросли во что-то большее».

Несмотря на попытки военного продемонстрировать позицию Запада в привычном для Белого дома виде благодетели, его слова говорят об одном: Вашингтон готов к военному вторжению в Эфиопию. Американские политики не усвоили урок из опыта с Афганистаном, и продолжают использовать устаревшую стратегию с вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

Параллельно с попытками навязать Эфиопии собственный путь «решения» конфликта, западные чиновники продолжают накладывать на африканские страны множество необоснованных ограничений. Так, ранее под санкции попало правительство Эритреи. Экономическое давление стало привычным инструментом США для лоббирования собственных интересов на материке.