Звезда «Сватов» Кравченко худела и прихорашивалась ради женатого Добронравова

Москва, 14 ноября. Известная российская актриса Татьяна Кравченко рассказала о своих чувствах к коллеге Федору Добронравову. Ради актера телезвезда несколько лет назад даже усиленно боролась с лишними килограммами.
Полюбившийся зрителям комедийный сериал «Сваты» выходит на экраны уже больше десяти лет. За это время все члены съемочной площадки стали как одна большая семья. Кравченко сыграла в сериале роль Валентины Будько, а Добронравов — ее супруга Ивана.
В одном из недавних интервью исполнительница главной роли вспомнила, что ей было сложно контролировать свои чувства, поскольку с актером они сутками проводили в постели.
«Люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него… Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» – эмоционально поделились артистка.
Однажды под влиянием эмоций от своего отношения к коллеге Кравченко решилась на действия. Она голодала, начала активно заниматься спортом, чтобы впечатлить мужчину своей красотой. Однако Добронравов не смог ответить ей взаимностью.
«Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Он мне сказал: «Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!» Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня», — цитирует актрису издание «Аргументы недели».
Ранее актриса дала надежду поклонникам на выход очередного сезона популярного сериала. Кравченко призналась, что только от мысли, что съемки «Сватов» могут завершиться, ей хочется плакать.