Звезда «Сватов» Кравченко худела и прихорашивалась ради женатого Добронравова

Полюбившийся зрителям комедийный сериал «Сваты» выходит на экраны уже больше десяти лет. За это время все члены съемочной площадки стали как одна большая семья. Кравченко сыграла в сериале роль Валентины Будько, а Добронравов — ее супруга Ивана.

В одном из недавних интервью исполнительница главной роли вспомнила, что ей было сложно контролировать свои чувства, поскольку с актером они сутками проводили в постели.

«Люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него… Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» – эмоционально поделились артистка.

Однажды под влиянием эмоций от своего отношения к коллеге Кравченко решилась на действия. Она голодала, начала активно заниматься спортом, чтобы впечатлить мужчину своей красотой. Однако Добронравов не смог ответить ей взаимностью.