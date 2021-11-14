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Американскую компанию Gate обвинили в финансировании боевиков на севере Нигерии
Весь мир
Американскую компанию Gate обвинили в финансировании боевиков на севере Нигерии
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 14 ноября. Правительство Нигерии осудило американскую некоммерческую организацию Gate за финансирование радикальных формирований. Об этом сообщили аналитики издания Voice of Nigeria.

«Деятельность этой компании из США — отвратительное отвлечение внимания, чтобы помешать нашей борьбе с терроризмом и бандитизмом. Gate не стоит даже чернил, которыми написано ее название.

Как может серьезная организация обвинять власти, которые пытаются защитить население, когда само ее руководство спонсирует боевиков? Им и их партнерам должно быть стыдно за подобные попытки помешать нашим доблестным войскам восстанавливать безопасность Нигерии», — заявил министр информации и культуры Альхаджи Лай Мохаммед.

Политик также подчеркнул, что сотрудники Gate тиражировали высказывания бывшего офицера разведки, давно отстраненного от службы за профессиональную непригодность.

Ранее правительство Нигерии пообещало обеспечить безопасность школ на севере страны. Более 12 миллионов детей боятся ходить на учебу из-за нападений радикалов.

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африка нигерия
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