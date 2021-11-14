«В 90-е нас вожделела вся страна»: Бледанс рассказала о дружбе с Лолитой

Певица, актриса, режиссер и телеведущая Лолита Милявская сегодня отмечает 58-й день рождения. Сейчас звезда находится в Петербурге — здесь у нее концерт. Поэтому актриса Эвелина Бледанс смогла поздравить свою подругу и коллегу по шоу-бизнесу лишь сообщением в мессенджере. Об это она рассказала в интервью ФАН.

«Сегодня я послала ей сообщение, чтобы ее женская энергия не иссякала, чтобы знала, что она всегда возбуждает, возбуждала и будет возбуждать. На что Лола как человек очень трогательный и очень любящий своих друзей в ответ прислала мне такое трогательное сообщение, как она меня любит и ценит, как она считает меня богиней. И это было так приятно. Потому что действительно очень мало искренности в нашем бизнесе. Очень мало людей, которые могут искренне тебя похвалить, искренне тобой восхищаться. Лолита может! Я счастлива, что в моей жизни есть Лолита Милявская», — со слезами в голосе поведала Бледанс.

instagram.com / @lolitamilyavskaya

Эвелина Бледанс напомнила, что дружит с Милявской уже 30 лет и акцентировала внимание на двух ранее популярных проектах.

«Намного больше, чем кто-либо другой, знаю Лолиту. Ведь, когда был еще кабаре-дуэт «Академия», когда он только создавался, тогда же создавались «Маски-шоу» и моя медсестра — секс-символ СССР. И все мужчины тогда представляли в постели меня и Лолиту. Потому что мы одновременно были в каком-то нереальном топе. И нас с Лолитой вожделела вся страна», — отметила артистка.

Актриса Бледанс также перечислила черты, присущие только Лолите.

«Она действительно великая, потому что она настолько простая, настолько настоящая, настолько мудрая, настолько веселая, открытая, с юмором, с сексом, с принятием всего вокруг. Я так сильно люблю ее и поздравляю ее. Лолита — лучшая. Она смогла найти подход к молодежи, она не боится и не стесняется. Идет на разные программы и проекты и делает коллаборации с молодыми. И ее актерская и творческая смелость — она восхищает», — подвела итог разговора Эвелина Бледанс.

Накануне сама Лолита призналась, что считает себя абсолютно счастливым человеком. И давно определилась, что в ее жизни главное.