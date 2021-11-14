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Прилучный признался, что Карпович большую часть дохода отдает на благотворительность
Шоу-бизнес
Прилучный признался, что Карпович большую часть дохода отдает на благотворительность
Ньюинформ  /  instagram.com / bugevuge / m1r0slava_karpovich

Москва, 14 ноября. Актер Павел Прилучный рассказал, какую часть своей зарплаты его новая избранница, артистка Мирослава Карпович отдает на благотворительность.

Прилучный заявил, что не собирается выставлять напоказ свои отношения со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Однако с гордостью высказался о деятельности своей любимой. По словам артиста, большую часть своего заработка Карпович отдает на благотворительность и помощь детям с онкологическими заболеваниями.

«Я не афиширую наши отношения с Мирославой. Она детский психолог в онкологическом центре. Все, что связано с благотворительностью — это Мирослава. Никогда не афиширует этого просто, не выставляет в Instagram. Скажу, что 80 процентов ее дохода уходят на благотворительность», — признался Прилучный.

Кроме того, звезда сериала «Мажор» отметил, что два года назад у него появился еще один близкий человек помимо Карпович. Батюшка отец Виталий часто приезжает к артисту, проводит службы в доме Прилучного и способствует «очищению мозга» актера.

Ранее стало известно о доходах актрисы Мирославы Карпович. Артистка часто принимает участие в коммерческих спектаклях — выход на сцену звезды стоит от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, за семь лет съемок в телепроекте «Папины дочки» Карпович удалось заработать на собственную квартиру в столице, а также заключить выгодные рекламные контракты.

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благотворительность карпович прилучный
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