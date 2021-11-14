Глава ОАК Слюсарь: Россия надеется возродить сотрудничество с ОАЭ в авиастроении

Дубай, 14 ноября. Россия заинтересована в возобновлении совместной с Объединенными Арабскими Эмиратами работы над истребителем пятого поколения, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, именно с этой целью на выставке Dubai Airshow в столице ОАЭ состоялась презентация перспективного военного самолета Checkmate.

«Международная премьера этого самолета здесь в Дубае — это и есть развитие этого проекта по самолету пятого поколения, во исполнение этого соглашения с ОАЭ», — рассказал Слюсарь на выставке.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Checkmate не является совместным продуктом, однако в России рассчитывают продолжить работу над проектом вместе со специалистами из ОАЭ.

«Мы сюда приехали как раз для активизации нашего процесса переговоров по выполнению соглашения», — констатировал Слюсарь.

Ранее в рамках работы выставки Dubai Airshow состоялась презентация прототипа перспективного истребителя Checkmate для представителей руководства ОАЭ. Показ состоялся в специально оборудованном павильоне Ростеха.