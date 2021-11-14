Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 20:10
20:09
Происшествия
МВД: сообщения о драках в общественном транспорте Краснодара из-за масок поступают часто
20:08
Экономика
Водителям в России дали рекомендации по выгодной покупке зимних шин
20:06
Весь мир
Платформа La Synergie опровергла обвинения представителя США при ООН против россиян в ЦАР
20:05
Армия
Российская система управления дронами способна контролировать сразу 20 беспилотников
20:04
Общество
Синоптик Голубев заявил, что пятница на будущей неделе станет самым снежным днем в Москве
20:03
Наука
Ученые Университета Окаямы модифицировали ячмень с помощью геномного редактора
20:01
Общество
Мединский назвал хамским обзор BadComedian на фильм «Зоя»
20:01
Весь мир
США рассматривает возможность военного вторжения в Эфиопию
19:59
Происшествия
Жители южноафриканской деревни рассказали о нападении «оборотня» на мужчину
19:59
Общество
Блогер Манукян оценил отставание «Игры престолов» от «Игры в кальмара» по популярности
Все новости

Сафронов и Проклова вступились за памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 19:52
Общество
Сафронов и Проклова вступились за памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище
wikipedia.org  /  Anastasiya Fedorenko / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 ноября. Советский и российский художник Никас Сафронов и актриса Елена Проклова оценили памятник русскому писателю-сатирику Михаилу Жванецкому на Новодевичьем кладбище. Монумент вызвал неоднозначную реакцию у всех любителей творчества артиста. Одни считают его произведением искусства, другие — безвкусицей.

Сафронов и Проклова стали гостями передачи «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой, где обсудили недавно установленный памятник Жванецкому. Сафронов назвал памятник оригинальным. По мнению художника, Жванецкий однозначно оценил бы весь спектр того, какие именно посылы может передать простой камень.

«Я думаю, памятник хороший, оригинальный. Жванецкому бы понравилось. Здесь есть философия, квадрат черный, он уходит в некую неизвестность, тайну, загадку, портфель, нет лица. Сделано нестыдно», — поделился мнением член Российской Академии художеств.

Проклова оценила монумент с другой стороны. Если Сафронов высказался относительно профессионализма его исполнения, то артистка рассказала о чувствах и эмоциях, которые вызвала в ней эта дань памяти творчеству сатирика.

«Мурашки по телу пошли, насколько емко памятник передает весь смысл жизни человека», — высказалась Проклова.

Напомним, артист Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Спустя год деревянный крест на его могиле сменил необычный памятник. Многие отметили, что монумент является прямой отсылкой к высказыванию писателя-сатирика «Со сцены в свет».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сафронов и Проклова вступились за памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище
памятник сафронов жванецкий проклова
Комментировать