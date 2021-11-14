Сафронов и Проклова вступились за памятник Жванецкому на Новодевичьем кладбище

Москва, 14 ноября. Советский и российский художник Никас Сафронов и актриса Елена Проклова оценили памятник русскому писателю-сатирику Михаилу Жванецкому на Новодевичьем кладбище. Монумент вызвал неоднозначную реакцию у всех любителей творчества артиста. Одни считают его произведением искусства, другие — безвкусицей.

Сафронов и Проклова стали гостями передачи «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и Оскаром Кучерой, где обсудили недавно установленный памятник Жванецкому. Сафронов назвал памятник оригинальным. По мнению художника, Жванецкий однозначно оценил бы весь спектр того, какие именно посылы может передать простой камень.

«Я думаю, памятник хороший, оригинальный. Жванецкому бы понравилось. Здесь есть философия, квадрат черный, он уходит в некую неизвестность, тайну, загадку, портфель, нет лица. Сделано нестыдно», — поделился мнением член Российской Академии художеств.

Проклова оценила монумент с другой стороны. Если Сафронов высказался относительно профессионализма его исполнения, то артистка рассказала о чувствах и эмоциях, которые вызвала в ней эта дань памяти творчеству сатирика.

«Мурашки по телу пошли, насколько емко памятник передает весь смысл жизни человека», — высказалась Проклова.

Напомним, артист Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Спустя год деревянный крест на его могиле сменил необычный памятник. Многие отметили, что монумент является прямой отсылкой к высказыванию писателя-сатирика «Со сцены в свет».