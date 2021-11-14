Политик Арестович поделился ожиданиями от диалога Украины, ФРГ и Франции по мигрантам

Киев, 14 ноября. Германия, Франция и Украина в понедельник намерены обсудить Донбасс, а на фоне отсутствия России в переговорах постараются выработать единую позицию по мигрантам на польской границе в отношении дальнейшей стратегии в «нормандском формате», рассказал украинский политик Алексей Арестович.

По словам внештатного главы Офиса президента Украины, миграционный кризис обсудят глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».

«Стороны поговорят и постараются выработать единую позицию в отношении, во-первых, общеевропейского кризиса, который развивается в связи с ситуацией на польской границе», — подчеркнул Арестович.

Также он поделился ожиданиями от встречи. По его словам, Киев надеется на такие решения по Донбассу, как «освобождение пленных, открытие КПВВ и так далее».

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника несколько тысяч беженцев пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Недавно Арестович сравнил «операцию» с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза с атакой против Украины.