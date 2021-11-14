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Ученые Университета Пенсильвании обнаружили образующих каменный уголь и метан микробов
Наука
Ученые Университета Пенсильвании обнаружили образующих каменный уголь и метан микробов
pixabay.com

Вашингтон, 14 ноября. Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили микроорганизмы, которые могут образовать каменный уголь.

Уголь образуется, когда растительное вещество в болотистых лесах падает в воду. В результате органическое вещество становится торфом, затем лигнитом, потом бурым углем, далее каменным углем, и, наконец, антрацитом.

В процессе углефикации метоксильные группы превращаются в метан. Чтобы лучше понять этот процесс, ученые проанализировали стабильные изотопы углерода в метоксильных группах из образцов угля.

Как оказалось, профиль изотопов не соответствовал механизму образования метана из угля под действием тепла, кислотности или каталитических реакций. Вместо этого он соответствовал процессу формирования под воздействием микробов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science.

Ученые Калифорнийского университета ранее заявили о планах создать съедобную вакцину против коронавируса из шпината. Специалисты хотят продемонстрировать, что новый способ может конкурировать с традиционной вакцинацией.

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микробы метан каменный уголь
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