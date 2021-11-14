Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 20:10
20:09
Происшествия
МВД: сообщения о драках в общественном транспорте Краснодара из-за масок поступают часто
20:08
Экономика
Водителям в России дали рекомендации по выгодной покупке зимних шин
20:06
Весь мир
Платформа La Synergie опровергла обвинения представителя США при ООН против россиян в ЦАР
20:05
Армия
Российская система управления дронами способна контролировать сразу 20 беспилотников
20:04
Общество
Синоптик Голубев заявил, что пятница на будущей неделе станет самым снежным днем в Москве
20:03
Наука
Ученые Университета Окаямы модифицировали ячмень с помощью геномного редактора
20:01
Общество
Мединский назвал хамским обзор BadComedian на фильм «Зоя»
20:01
Весь мир
США рассматривает возможность военного вторжения в Эфиопию
19:59
Происшествия
Жители южноафриканской деревни рассказали о нападении «оборотня» на мужчину
19:59
Общество
Блогер Манукян оценил отставание «Игры престолов» от «Игры в кальмара» по популярности
Все новости

Экономист Гончаров развеял «напускной оптимизм» властей Украины в условиях энергокризиса

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 19:47
Экономика
Экономист Гончаров развеял «напускной оптимизм» властей Украины в условиях энергокризиса
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 ноября. Официальный Киев пытается изобразить контроль над ситуацией, хотя вместе с похолоданием приближается кризис. Соответствующую позицию директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова приводит РИА Новости.

Нехватка энергии может стать самой сильной за всю историю страны. Это случится из-за сокращения поставок газа и нехватки угля на украинских ТЭС. Эксперт подчеркнул, что на складах находится порядка 540 тысяч тонн угля из необходимых 3 миллионов.

Гончаров обвинил в напускном оптимизме премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявившего, что Украина «полностью готова» к отопительному сезону. По мнению специалиста, такая оценка в корне не верна. Вместо этого государство ждет «новое дно».

«Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», — заключил Гончаров.

Власти Украины ранее озвучили планы по совместной работе с Соединенными Штатами Америки в области возобновляемой энергетики. Также профильные ведомства стран рассмотрели возможность декарбонизации Украины.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Гончаров развеял «напускной оптимизм» властей Украины в условиях энергокризиса
украина газ энергетика гончаров кризис на украине энергокризис
Комментировать