Экономист Гончаров развеял «напускной оптимизм» властей Украины в условиях энергокризиса

Киев, 14 ноября. Официальный Киев пытается изобразить контроль над ситуацией, хотя вместе с похолоданием приближается кризис. Соответствующую позицию директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова приводит РИА Новости.

Нехватка энергии может стать самой сильной за всю историю страны. Это случится из-за сокращения поставок газа и нехватки угля на украинских ТЭС. Эксперт подчеркнул, что на складах находится порядка 540 тысяч тонн угля из необходимых 3 миллионов.

Гончаров обвинил в напускном оптимизме премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявившего, что Украина «полностью готова» к отопительному сезону. По мнению специалиста, такая оценка в корне не верна. Вместо этого государство ждет «новое дно».

«Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса», — заключил Гончаров.

Власти Украины ранее озвучили планы по совместной работе с Соединенными Штатами Америки в области возобновляемой энергетики. Также профильные ведомства стран рассмотрели возможность декарбонизации Украины.