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Анна Семенович похвасталась подарком от поклонника за 5 млн рублей
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась подарком от поклонника за 5 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 14 ноября. Певица Анна Семенович призналась, новый возлюбленный удивил ее роскошными знаками внимания в начале романа. Артистка показала швейцарские часы, которые получила в подарок от бойфренда.

Анна Семенович с головой погрузилась в новый роман. Ухажером звезды стал бизнесмен Вадим, который не жалеет денег на романтичные жесты ради избранницы. Одним из последних подарков от кавалера стали редкие швейцарские часы. Певица похвасталась роскошным презентом в программе «Ты не поверишь!».

«Я, честно сказать, в шоке, что мужчины в наше кризисное время готовы на такие подарки. «Он сказал: «Ты такая классная. Мне очень нравишься, харизматичная женщина. Я кайфую от тебя. Вот хочу тебе сделать такой подарок»», — поделилась артистка.

Анна Семенович похвасталась подарком от поклонника за 5 млн рублей
НТВ / Prt Scr / Ты не поверишь!

Как оказалось, обеспеченный бойфренд оказался риелтором. Предприниматель признался, что не воспринимает часы как подарок. Для него аксессуар — это актив, который лишь набирает в цене со временем, как и недвижимость.

Анна Семенович недавно призналась, что готова стать матерью даже в 50 лет. Артистка заранее позаботилась о возможности завести семью, даже если не встретит подходящего мужчину.

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отношения семенович звезды
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