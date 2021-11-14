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Поклонская выразила беспокойство в связи с обнародованием сведений о ее квартире в Москве
Политика
Поклонская выразила беспокойство в связи с обнародованием сведений о ее квартире в Москве
telegram.org  /  poklonskaya_nv

Симферополь, 14 ноября. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская выразила беспокойство в связи с обнародованием сведений о своей служебной квартире в Москве. Дипломат написала об этом в Telegram-канале.

Назначенная российским представителем в западноафриканской республике прокомментировала публикации в СМИ о ее жилье в столице. По словам Поклонской, в последние дни все обсуждали «сенсацию» о предоставлении ей квартиры за 20 лет службы.

«Какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому», — подчеркнула дипломат.

Посол добавила, что речь идет также о тех, кто желает совершить преступление.

«А таких было и есть много — они обижены моей работой», — пояснила Поклонская.

«Грех не воспользоваться» полными данными про нее и ребенка, считает дипломат. Посол также напомнила о попытках лишить ее жизни, которые уже осуществлялись ранее.

Президент России Владимир Путин в октябре назначил Поклонскую дипломатическим представителем в Кабо-Верде. Глава государства подписал соответствующий указ.

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