Поклонская выразила беспокойство в связи с обнародованием сведений о ее квартире в Москве

Симферополь, 14 ноября. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская выразила беспокойство в связи с обнародованием сведений о своей служебной квартире в Москве. Дипломат написала об этом в Telegram-канале.

Назначенная российским представителем в западноафриканской республике прокомментировала публикации в СМИ о ее жилье в столице. По словам Поклонской, в последние дни все обсуждали «сенсацию» о предоставлении ей квартиры за 20 лет службы.

«Какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому», — подчеркнула дипломат.

Посол добавила, что речь идет также о тех, кто желает совершить преступление.

«А таких было и есть много — они обижены моей работой», — пояснила Поклонская.

«Грех не воспользоваться» полными данными про нее и ребенка, считает дипломат. Посол также напомнила о попытках лишить ее жизни, которые уже осуществлялись ранее.

Президент России Владимир Путин в октябре назначил Поклонскую дипломатическим представителем в Кабо-Верде. Глава государства подписал соответствующий указ.