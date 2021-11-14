Хорватские болельщики вывесили на матче баннер, посвященный убитым в вуковарской резне

Сплит, 14 ноября. Хорватские болельщики во время матча с Россией почтили память жертв вуковарской резни, растянув на трибунах ограмный баннер.

Вуковарская резня стала одним из самых трагичных событий в истории Хорватии: более 250 тысяч человек были убиты в период с 18 по 21 ноября 1991 года во время войны. Местные болельщики почтили память погибших в финале отборочного этапа ЧМ-2022.

Матч прошел под контролем бригады арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Команды разыграли путевку в следующий этап чемпионата мира.

Встреча завершилась в пользу хорватов. Сборная выиграла со счетом 1:0, так и не забив ни одного мяча. Единственный гол забил российский защитник Федор Кудряшов, который попал в собственные ворота.