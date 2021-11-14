Сомали полностью сформировало состав верхней палаты парламента

Могадишо, 14 ноября. Сомалийский регион Галмудуг назначил последних двух сенаторов из 54 необходимых, чем завершил формирование состава верхней палаты федерального парламента.

Голосование за новых членов законодательного органа началось 29 июля в Джубаленде, но затянулось на несколько месяцев. Хотя изначально планировали, что процесс продлится до 1 августа, поскольку еще предстояло определить 275 депутатов нижней Народной палаты.

Сенат состоит из 54 членов со следующим территориальным распределением: по 11 мест для Пунтленда и провозгласившего независимость Сомалиленда, а также по восемь для Галмудуга, Джубаленда, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали. Объединенный парламент после приведения к присяге приступит к избранию президента.

«Завершение выборов всех сенаторов — великая победа», — отреагировал премьер Мохамед Хусейн Робле.

Глава правительства поздравил президента и регионы «с этим достижением», а также призвал не только ускорить назначение Народной палаты, но и завершить процесс в рекордно короткие сроки, чтобы не переносить избрание национального лидера.

Парламентские выборы в Сомали уже столкнулись со множеством проблем, проявившихся в различных аспектах, но наиболее заметные из них политические, экономические и технические, связанные с безопасностью.

Поэтому избрание Народного собрания началось не в сентябре, как планировали изначально, а в ноябре. Первых двух законодателей нижней палаты парламента от независимого Сомалиленда назначили в Могадишо в условиях строгой безопасности. Однако остальные пять регионов еще даже не приступили к выборам.

После провала трех графиков Федеральная избирательная комиссия уточнила, что Галмудуг, Джубаленд, Пунтленд, Хиршабелле и Юго-Западное Сомали присоединятся 16 ноября и завершат процесс 24 декабря. Региональные главы договорились сотрудничать с избиркомом, чтобы собрать Народную палату до конца 2021 года.

Экспертные мнения

Сомалийский аналитик Мохамед Нур напомнил о разногласиях и политических амбициях, которые мешают своевременному проведению голосования. Так, молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции и фаворитизм.

По его словам, глава Пунтленда Саид Абдуллахи Дани стремится баллотироваться на президентский пост, а Абдиазиз Хасан Мухаммад Лафтагарин, руководящий Юго-западным Сомали, хочет стать председателем Народной палаты. При этом за должность премьера выступил Ахмад Абди Карие из Галмудуга.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Саид Салех отметил, что парламентские выборы столкнулись с препятствиями сразу с нескольких сторон, но первоочередная проблема заключалась в активизации экстремистского объединения «Аш-Шабаб». Кроме того, закрепление законодательных мест за влиятельными политическими деятелями может дестабилизировать ситуацию, поскольку прозрачность и открытая конкуренция — спасательный круг для избирательного процесса.

По его словам, клановые споры, касательно некоторых мест в парламенте, указали на достигающие очень опасной стадии проблемы в сфере безопасности. Ситуация нуждается в политическом вмешательстве, иначе кровопролития не избежать.

Например, запрещенная в РФ военизированная группировка «Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа» вернулась в Сомали с попыткой взять под контроль регион Галмудуг, чем затормозила выборы. Помимо перечисленных проблем нужно учесть, что правительство не получило денег от международного сообщества.

Ожидалось, что избирательный процесс обойдется в 19 миллионов долларов, два из которых выделят власти, семь — другие страны, а десять перенаправят от сборов за регистрацию кандидатов. Однако международные организации так и не ответили на призывы Сомали профинансировать голосование.

Наблюдатели считают, что в таких условиях новый график выборов нереализуем, поэтому избирательный процесс продлится до середины 2022 года.