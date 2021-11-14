Глава евродипломатии Боррель обсудил с МИД Белоруссии гуманитарную ситуацию с беженцами

Брюссель, 14 ноября. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем нестабильную гуманитарную ситуацию на границе с Евросоюзом.

Соответствующая запись появилась в Twitter. До этого пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства подтвердила телефонные переговоры Макея и Борреля.

«Поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Макеем, чтобы поднять вопрос о нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей нужно защитить, гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ», — написал Боррель в соцсети.

Европейский дипломат выразил мнение, что людей нельзя использовать в качестве оружия. Он считает сложившуюся ситуацию с мигрантами неприемлемой.

Как стало известно ранее, Боррель раскритиковал желание стран Европы отгородиться от мигрантов стенами на границе. По его словам, это не поможет в разрешении кризиса.