Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 20:09
20:08
Экономика
Водителям в России дали рекомендации по выгодной покупке зимних шин
20:06
Весь мир
Платформа La Synergie опровергла обвинения представителя США при ООН против россиян в ЦАР
20:05
Армия
Российская система управления дронами способна контролировать сразу 20 беспилотников
20:04
Общество
Синоптик Голубев заявил, что пятница на будущей неделе станет самым снежным днем в Москве
20:03
Наука
Ученые Университета Окаямы модифицировали ячмень с помощью геномного редактора
20:01
Общество
Мединский назвал хамским обзор BadComedian на фильм «Зоя»
20:01
Весь мир
США рассматривает возможность военного вторжения в Эфиопию
19:59
Происшествия
Жители южноафриканской деревни рассказали о нападении «оборотня» на мужчину
19:59
Общество
Блогер Манукян оценил отставание «Игры престолов» от «Игры в кальмара» по популярности
19:58
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко худела и прихорашивалась ради женатого Добронравова
Все новости

Глава евродипломатии Боррель обсудил с МИД Белоруссии гуманитарную ситуацию с беженцами
Политика
Глава евродипломатии Боррель обсудил с МИД Белоруссии гуманитарную ситуацию с беженцами
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Брюссель, 14 ноября. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем нестабильную гуманитарную ситуацию на границе с Евросоюзом.

Соответствующая запись появилась в Twitter. До этого пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства подтвердила телефонные переговоры Макея и Борреля.

«Поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Макеем, чтобы поднять вопрос о нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей нужно защитить, гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ», — написал Боррель в соцсети.

Европейский дипломат выразил мнение, что людей нельзя использовать в качестве оружия. Он считает сложившуюся ситуацию с мигрантами неприемлемой.

Как стало известно ранее, Боррель раскритиковал желание стран Европы отгородиться от мигрантов стенами на границе. По его словам, это не поможет в разрешении кризиса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава евродипломатии Боррель обсудил с МИД Белоруссии гуманитарную ситуацию с беженцами
мигранты евросоюз белоруссия боррель
Комментировать