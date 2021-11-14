Экс-глава МИД Украины Климкин предложил победить Россию «по-партизански»

Киев, 14 ноября. ВСУ не справятся с российской армией в открытом противостоянии, но могут действовать «по-партизански», заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В эфире телеканала «Киев» он предложил неожиданный способ «победить» Россию в случае вооруженного противостояния двух стран. По его словам, военным следует позаимствовать опыт бойцов «Украинской повстанческой армии» (УПА1, организация признана запрещенной на территории РФ). Также Климкин порекомендовал Киеву противопоставить пяти тысячам российских танков «людей, их боевой дух и креатив».

Федеральное агентство новостей /

«На каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански», — отметил бывший украинский министр.

В Киеве регулярно звучат милитаристские выпады в адрес России. Так, в начале ноября бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко грозил устроить россиянам «кровавую баню» в случае столкновения. Подобные демарши продолжаются, хотя Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в развязывании конфликта. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими и оторванными от реальности заявления о «российском наступлении».

1 Организация запрещена на территории РФ.