Автор проекта «Путь Визенталь», полковник полиции ЛНР Виталий Киселев прокомментировал последние кадровые решения украинских властей, связи военных Канады и неонацистов «Азова» и «схему» СБУ по мониторингу информационного пространства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Назначение на должность советника главнокомандующего ВСУ Дмитрия Яроша стало обсуждаемой новостью по обе стороны фронта. Одиозный неонацист, который получил известность еще в период государственного переворота семилетней давности в Киеве, затем был уличен со своими побратимами в многочисленных военных преступлениях в Донбассе. Затем был период относительной опалы — и сейчас экс-вожак «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) вновь понадобился военно-политическому руководству Украины.

Возвращение Яроша, взлет Резникова

Резонансные назначения в украинском руководстве специально для Федерального агентства новостей прокомментировал экс-командир ополчения Донбасса и автор проекта «Путь Визенталь» (проект занимается поиском и раскрытием имен неонацистских преступников), полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, известный также под позывным «Коммунист». Он напомнил, как Ярош грозился «повесить» новоизбранного президента Владимира Зеленского из-за ошибочно ожидаемого от него «курса на мир». По мнению «Коммуниста», главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный таким кадровым решением «отвесил главе государства оплеуху». К тому же генерал-лейтенант таким образом укрепил свое положение в украинском политикуме, учитывая серьезные позиции там «партии войны».

Куда более значимой, по мнению Виталия Киселева, является замена министра обороны Украины на Алексея Резникова. Предшественник последнего Андрей Таран попросту не захотел пробивать оборону Донецкой и Луганской народных республик и брать на себя ответственность за провал такой кампании и войны в целом. Однако впоследствии Тарану придется ответить за совершенные под его руководством военные преступления в Донбассе, подчеркнул «Коммунист».

Резников же является ставленником Андрея Ермака — руководителя Офиса президента Украины. Учитывая деятельность и высказывания новоназначенного министра обороны, от него можно ожидать готовность и к разжиганию ситуации в Донбассе, и переход к полноценной войне.

«Нам главное не взять его [Донбасс] обратно — как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной — ампутации. Или лечить», — заявлял год назад Резников, занимая тогда должность министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

Обострение в Донбассе: от жилых домов до ДК

Проблем республикам хватает и без еще не до конца принявшего дела Резникова: без него ВСУ также «справляются» с терроризированием региона. Из последних громких военных инцидентов полковник Киселев выделил обстрел клуба в поселке Голубовское: инцидент произошел ночью и обошелся без человеческих жертв. Также пострадал жилой дом в прифронтовом поселке Донецкое: пока жильцы ожидали водовозку во дворе, украинские военные выстрелили по строению управляемой ракетой ПТУР. В этом военном преступлении против гражданских лиц уличена 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ под командованием Анатолия Мишанчука.

«Когда снаряд прилетел в крышу шестого дома, все жители находились на улице. И вот от такого громкого, что-то, видать, тяжелое было, потому что вспышка была, очень громко было и очень много паники. Потому что давно мы такого не видели», — рассказала завсектором по обеспечению жизнедеятельности Донецкого Ольга Кобзарь.

Лишь по счастливой случайности обитатели дома не пострадали, подчеркнул Виталий Киселев. По его сведениям, фактом обстрела занялись следователи Генпрокуратуры ЛНР, все собранные материалы по военному преступлению приобщены к соответствующему уголовному делу.

Многомиллионный заработок СБУ на мониторинге

Проект Виталия Киселева «Путь Визенталь» не только фиксирует ситуацию на линии разграничения, но и отслеживает происходящее на Украине. Так, в Луганске обратили внимание на проект СБУ по мониторингу в Сети, на что ведомство потратит 110 миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Как объяснили киевские спецслужбы, они хотят таким образом «усилить надзор над медиа и социальными сетями в режиме реального времени… автоматически определять тональность информационных сообщений».

Однако странности с новым проектом СБУ начались еще на финансово-подготовительном этапе. Закупка оборудования и софта была проведена в обход обязательного аукциона, что разъяснили «необходимостью защиты прав интеллектуальной собственности». Как считает Виталий Киселев, 110 миллионов гривен были отданы «кому надо» в рамках очередной коррупционной схемы.

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«Путь Визенталь» выяснил, что этим «кем надо» оказалась киевская фирма «С-Монитор», ранее торговавшая недвижимостью под вывеской «Укринфоинвест». Такое перепрофилирование не может не указывать на проворачивание «схемы».

Канадские наставники украинских неонацистов

Помощник министра внутренних дел ЛНР в беседе с корреспондентом ФАН также отметил, что противостоят бандеровцам не только в Донбассе — единомышленники у Донецка и Луганска находятся даже на других континентах. Так, в издании Ottawa Citizen вышла статья журналиста Дэвида Пульезе, в которой автор призвал Вооруженные силы Канады выполнить обязательства перед ветеранами войны и воспрепятствовать обучению неонацистов. Ранее выяснилось, что наставниками украинских ультраправых боевиков из группировки «Центурия» являются канадские военные инструкторы. Эта организация открыто действует в Национальной военной академии Украины имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам Виталия Киселева, канадский центр организации «Друзья Симона Визенталя» уже обратился к властям своей страны с требованием провести расследование по этим скандальным фактам. В Генштабе ВС Канады ограничились отпиской, что биографии украинских курсантов не проверялись, но общественные деятели не удовлетворились таким ответом и продолжили задавать неудобные вопросы.

«Политический директор центра «Друзья Симона Визенталя» Хайме Кирцнер-Робертс считает, что халатный подход к проверке биографий лиц, проходящих тренировку у канадских инструкторов, неприемлем, учитывая растущую опасность крайне правого экстремизма. Более того, госпожа Кирцнер-Робертс желает принятия серьезных мер. И к ее голосу уже присоединился депутат парламента от Новой демократической партии Джек Харрис. Так что даже в Канаде есть наши люди», — заявил Виталий Киселев.

«Омерзительная семерка»

Неприятности преследуют связанных с Украиной неонацистов даже в Соединенных Штатах. Американский минюст активно преследует сразу семерых граждан США, которые обвиняются в военных преступлениях в Донбассе. Основным фигурантом уголовного дела является наемник Крейг Лэнг. Его соратников уже назвали в американской прессе «омерзительной семеркой Крейга». Помимо обстрелов населенных пунктов Донбасса, эти боевики практиковали пытки и убийства как гражданских лиц, так и военнопленных.

«Коммунист» напомнил о свидетельствах очевидцев преступлений Крейга и его подельников. Так, весной 2016 года американский наемник и австриец Бенджамин Фишер истязали задержанных, затем выводили из камеры на расстрел и закапывали недалеко от своей базы. Также появилась видеозапись, где Лэнг применил в отношении одной из захваченных женщин пытки водой: когда пленница теряла сознание, американский неонацист вводил ей адреналин.

1 Организация запрещена на территории РФ.