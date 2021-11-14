Россия представила на выставке Dubai Airshow систему управления разнородными дронами

Дубай, 14 ноября. Представители АО «Кронштадт» презентовали в рамках выставки Dubai Airshow систему, которая позволяет управлять несколькими разнородными беспилотниками одновременно, заявил глава компании Сергей Богатиков.

В комментарии ТАСС он также сообщил о других новинках, которые представлены на мероприятии.

«На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет еще ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки», — рассказал Богатиков.

По его словам, компания «Кронштадт» высоко ценит сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он выразил уверенность, что Dubai Airshow поспособствует дальнейшему укреплению партнерства.

Ранее в рамках работы выставки Dubai Airshow состоялась презентация прототипа перспективного российского истребителя Checkmate для представителей руководства ОАЭ. Показ состоялся в павильоне Ростеха, специально построенном для этого мероприятия.