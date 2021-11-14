Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 20:09
20:08
Экономика
Водителям в России дали рекомендации по выгодной покупке зимних шин
20:06
Весь мир
Платформа La Synergie опровергла обвинения представителя США при ООН против россиян в ЦАР
20:05
Армия
Российская система управления дронами способна контролировать сразу 20 беспилотников
20:04
Общество
Синоптик Голубев заявил, что пятница на будущей неделе станет самым снежным днем в Москве
20:03
Наука
Ученые Университета Окаямы модифицировали ячмень с помощью геномного редактора
20:01
Общество
Мединский назвал хамским обзор BadComedian на фильм «Зоя»
20:01
Весь мир
США рассматривает возможность военного вторжения в Эфиопию
19:59
Происшествия
Жители южноафриканской деревни рассказали о нападении «оборотня» на мужчину
19:59
Общество
Блогер Манукян оценил отставание «Игры престолов» от «Игры в кальмара» по популярности
19:58
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко худела и прихорашивалась ради женатого Добронравова
Все новости

Россия представила на выставке Dubai Airshow систему управления разнородными дронами
Армия
Россия представила на выставке Dubai Airshow систему управления разнородными дронами
ФБА «Экономика сегодня» .

Дубай, 14 ноября. Представители АО «Кронштадт» презентовали в рамках выставки Dubai Airshow систему, которая позволяет управлять несколькими разнородными беспилотниками одновременно, заявил глава компании Сергей Богатиков.

В комментарии ТАСС он также сообщил о других новинках, которые представлены на мероприятии.

«На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет еще ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки», — рассказал Богатиков.

По его словам, компания «Кронштадт» высоко ценит сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он выразил уверенность, что Dubai Airshow поспособствует дальнейшему укреплению партнерства.

Ранее в рамках работы выставки Dubai Airshow состоялась презентация прототипа перспективного российского истребителя Checkmate для представителей руководства ОАЭ. Показ состоялся в павильоне Ростеха, специально построенном для этого мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия представила на выставке Dubai Airshow систему управления разнородными дронами
россия оаэ кронштадт Богатиков
Комментировать