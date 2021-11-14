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Российский теннисист Медведев выиграл первый матч на итоговом турнире ATP
Спорт
Российский теннисист Медведев выиграл первый матч на итоговом турнире ATP
Global Look Press  /  Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Турин, 14 ноября. Даниил Медведев с победы стартовал на итогом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев начал защиту титула на итогом турнире ATP с победы над поляком Хубертом Хуркачем. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира. За три сета Медведев 15 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырех, совершив всего одну двойную ошибку.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 14 по 21 ноября. В нем принимают участие восемь теннисистов. Кроме Медведева Россию на турнире представляет Андрей Рублев.

Ранее сборная России по футболу потерпела поражение в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии. Встреча в Сплите завершилась со счетом 1:0.

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