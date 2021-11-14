Блогер Манукян оценил отставание «Игры престолов» от «Игры в кальмара» по популярности

Популярность сериала «Игра в кальмара» напоминает историю успеха южнокорейского певца PSY. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что видеоконтент, посвященный нашумевшему южнокорейскому сериалу, обогнал по количеству просмотров на YouTube ролики о культовой «Игре престолов».

«Безусловно, я наслышан о глобальном успехе, который был у «Игры престолов», и о том, какой фурор произвела «Игра в кальмара», в том числе и в нашей стране. Абсолютно не удивлен этому. Вспомним, как всего лишь лет десять назад тот же южнокорейский певец PSY делал в YouTube невероятные вещи, набирал миллиарды просмотров. Ролик с его участием был одним из самых просматриваемых за всю историю. Правда, если обратить внимание, сколько сегодня его смотрят, увидите, что речь идет всего лишь о десятках тысяч человек», — прокомментировал эксперт.

Вадим Манукян также поделился своим мнением о том, что недавний хит получил продолжение.

«И «Игру престолов» забудут, а «Игру в кальмара» забудут еще быстрее, даже несмотря на то, что он продлен на второй сезон. Я не уверен, что этот сериал будет столь же долго находиться в топах. Хорошо, что сценарист и режиссер нашли какую-то фишку, чтобы стать явлением в том же «YouTube», но слава эта не вечна», — пояснил собеседник ФАН.

Кадры из сериала «Игра в кальмара» /

В завершение он рассказал о том, какие ленты и почему сам предпочитает смотреть.

«Я люблю более интеллектуальное кино, где можно подумать. Люблю, когда фильм заставляет размышлять. Мне нравятся и триллеры, где есть напряженный сюжет, но не основанный на жесткости. Я согласен, что в «Игре в кальмара» это присутствует, но я далек от азиатских сериалов. Мне ближе европейское кино», — подытожил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Ранее блогер BadComedian в беседе с ФАН отреагировал на новость о втором сезоне «Игры в кальмара». По его словам, продолжению вряд ли удастся заинтересовать публику так же сильно, как это смогла сделать первая часть.